Hai đội bóng Việt Nam thi đấu tiêu cực, VFF phải ra hàng loạt án phạt nặng

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra quyết định kỷ luật mạnh tay đối với các cá nhân và đội bóng liên quan tới những hành vi tiêu cực trong giải Futsal vô địch U20 quốc gia 2025. Ngày 13 tháng 9 năm 2025, trận đấu giữa đội U20 Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và đội U20 Sài Gòn Titans đã để lại dấu ấn không tốt khi có biểu hiện cầu thủ thi đấu không đúng khả năng và có dấu hiệu tiêu cực (hòa 2-2).

Chuyện không hay đã xảy ra ở giải Futsal vô địch U20 quốc gia 2025.

Ông Nguyễn Bảo Trung, huấn luyện viên trưởng đội U20 Thái Sơn Nam, đã bị phạt 7,5 triệu đồng và đình chỉ công tác 4 trận vì sự cố trên. Tương tự, ông Trương Quốc Tuấn, huấn luyện viên trưởng đội U20 Sài Gòn Titans, cũng bị xử phạt với mức phạt giống như vậy cho những sai sót của cầu thủ trong cùng trận đấu.

Ngoài ra, cầu thủ Nguyễn Chí Bảo của đội U20 Thái Sơn Nam bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 8 trận kế tiếp do hành vi nhằm thay đổi kết quả trận đấu. Hai cầu thủ khác là Trương Minh Tuấn và Đinh Bộ Thành cũng nhận án phạt tương ứng là 7,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận và 4 trận.

Ban Tổ chức Giải Futsal U20 Quốc gia đã ghi nhận sự cố này và kêu gọi tất cả các đội bóng, ban huấn luyện và cầu thủ cần phải rút kinh nghiệm, bảo đảm thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời tôn trọng khán giả và đối thủ. Điều này cho thấy sự quyết tâm của VFF trong việc duy trì tính công bằng và minh bạch trong các giải đấu thể thao tại Việt Nam.