Hai con gái xinh yêu như công chúa giúp Khánh Thi "quản chặt" Phan Hiển

Nữ hoàng dancesport Khánh Thi vừa tung loạt ảnh "cưng xỉu" của gia đình, hé lộ bí kíp giữ chồng… đơn giản mà hiệu quả bất ngờ: nhờ hai công chúa nhỏ. Trong ảnh, Phan Hiển đứng hiên ngang giữa nhà nhưng dưới chân là hai cô con gái cưng Anna và Lisa đang ôm chặt lấy bố, gương mặt rạng rỡ như đang "thực thi nhiệm vụ".

Kèm theo đó, Khánh Thi hài hước viết: "Có 2 bà nhỏ này tự dưng mình đỡ mệt. Khỏi cần hỏi: anh đi đâu đấy?". Chỉ một câu nhưng nói thay tiếng lòng mọi bà mẹ: chồng đi đâu chưa biết, nhưng có hai "vệ sĩ nhí" canh kỹ thế này thì khỏi lo chồng đi chơi quên đường về!

Không dừng lại ở đó, Khánh Thi còn chia sẻ thêm khoảnh khắc Phan Hiển bị hai con "troll" ngay trên giường: tóc buộc chi chít kẹp hồng, biểu cảm khổ sở nhưng vẫn cười bất lực. Bên cạnh, cô con gái Anna Vương Diễm hào hứng giơ tay tạo dáng như vừa hoàn thành một "tác phẩm nghệ thuật" trên đầu bố. Hình ảnh đúng chuẩn: ông bố ba con bị chiếm quyền điều khiển hoàn toàn bởi nàng công chúa nhỏ.

Dân mạng ngay lập tức ùa vào thả tim, vừa bật cười trước sự "lép vế" dễ thương của Phan Hiển, vừa xuýt xoa vì hai bé gái nhà Khánh Thi ngày càng lớn, lanh lợi và tình cảm. Ai cũng nhận ra, dù lịch trình bản thân và công việc dày đặc, nhưng mỗi khi về đến nhà và được hai con quấn quýt, Phan Hiển lại trở thành ông bố mềm nhất thế gian.

Nhìn cảnh tượng đáng yêu này, nhiều người còn đùa: "Cặp vệ sĩ nhí này đúng là lợi hại, bố mà bước nửa bước là biết liền!", "Đàn ông ra ngoài oai bao nhiêu thì về nhà 'toang' trước con gái bấy nhiêu", "Hai công chúa xinh yêu thế này, ba Hiển làm sao nỡ đi"...

Dễ thấy dù bận rộn, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển vẫn luôn tràn ngập tiếng cười. Hai cô gái nhỏ không chỉ là nguồn năng lượng tích cực, mà còn là "động lực quản lý" giúp mẹ Khánh Thi an tâm hơn hẳn. Còn Phan Hiển, có lẽ cũng chẳng muốn đi đâu xa, vì chỉ cần về nhà là được hai tình yêu bé xíu ôm chân, nghịch tóc, bám bố không rời - niềm hạnh phúc mà anh luôn nâng niu từng ngày.

Ngắm loạt khoảnh khắc cực đáng yêu của Phan Hiển bên hai con gái nhỏ: