HAGL và SLNA đoạt hai tấm vé cuối, hoàn tất 4 đội vào bán kết U21 Quốc gia 2026

HAGL vượt PVF sau loạt luân lưu cân não, trong khi SLNA thắng thuyết phục SHB Đà Nẵng 3-1 để khép lại vòng tứ kết và xác định đủ 4 đội vào bán kết U21 Quốc gia 2026.

Chiều 21/7, hai trận tứ kết còn lại của VCK Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 đã khép lại với những diễn biến hấp dẫn. HAGL và SLNA là hai đội bóng cuối cùng ghi tên mình vào vòng bán kết, gia nhập Hà Nội và Thể Công Viettel.

Ở trận đấu giữa PVF và HAGL, hai đội nhập cuộc đầy thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Thế trận diễn ra cân bằng khi phần lớn thời gian bóng lăn ở khu vực giữa sân, còn những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành hai đội không nhiều.

Sau giờ nghỉ, PVF là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng vẫn không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ của HAGL. Trong khi đó, đội bóng phố Núi cũng không tận dụng được những pha phản công để tạo khác biệt.

Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại đây, các cầu thủ HAGL tỏ ra bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2, qua đó trở thành đội bóng thứ ba góp mặt ở bán kết.

Ở trận tứ kết còn lại, SLNA có khởi đầu như mơ trước SHB Đà Nẵng. Ngay phút thứ 4, Văn Nam tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số, giúp đội bóng xứ Nghệ sớm nắm quyền chủ động.

Lợi thế dẫn bàn giúp SLNA chơi hưng phấn và liên tục gây sức ép. Đến phút 38, từ một tình huống đá phạt góc, Thanh Đức tung cú dứt điểm đẹp mắt nhân đôi cách biệt, đưa SLNA bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0.

Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 69, đội bóng sông Hàn được hưởng quả phạt đền và Quang Duyệt không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Dù vậy, khi SHB Đà Nẵng đang dồn toàn lực tấn công, SLNA đã tung đòn kết liễu. Quang Vinh ghi bàn ở những phút cuối, ấn định chiến thắng 3-1 và đưa đại diện xứ Nghệ vào vòng bán kết.

Trước đó, ở hai trận tứ kết diễn ra ngày 20/7, Hà Nội vượt qua Công an Hà Nội với tỷ số 4-2 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Trong khi đó, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND với tỷ số tối thiểu 1-0 để giành quyền đi tiếp.

Như vậy, vòng bán kết VCK Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 đã xác định đủ bốn đội góp mặt gồm Hà Nội, Thể Công Viettel, HAGL và SLNA. Đây đều là những tập thể thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh ở vòng đấu loại trực tiếp, hứa hẹn tạo nên những màn so tài hấp dẫn trong cuộc đua tới chức vô địch.