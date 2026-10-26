HAGL và nỗi ám ảnh trụ hạng: Bao giờ mới thoát khỏi vết xe đổ?

Thêm một mùa giải nữa, HAGL lại sớm phải nhìn xuống nhóm cuối bảng xếp hạng V-League. Bốn thất bại sau 5 vòng đấu, 13 bàn thua cùng vỏn vẹn 3 điểm là những con số đáng báo động.

Đội bóng phố Núi mùa nào cũng phập phồng lo rớt hạng. Ảnh: VPF

Nhưng điều khiến người hâm mộ phố Núi buồn hơn cả là câu chuyện ấy đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, đến mức cuộc chiến trụ hạng dường như trở thành một phần quen thuộc của đội bóng từng được yêu mến bậc nhất Việt Nam.

Chiều 23-10, sân Pleiku chứng kiến thêm một thất bại của HAGL. Trước SLNA, đội chủ nhà đã cố gắng tìm kiếm cơ hội nhưng cuối cùng vẫn phải nhận trận thua 0-2. Cay đắng hơn, người mở tỷ số cho đội khách lại là Jairo, trung vệ từng khoác áo HAGL. Bàn thắng ấy như xát thêm muối vào nỗi thất vọng của người hâm mộ phố núi.

HAGL tiếp tục trắng tay. Còn SLNA, đội bóng cũng không sở hữu lực lượng quá đình đám, lại hiên ngang bước lên ngôi đầu bảng. Hai hình ảnh trái ngược ấy khiến người ta không khỏi suy nghĩ về con đường mà đội bóng của bầu Đức đang đi.

Thật ra, những dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện ngay từ đầu mùa. Trận ra quân, HAGL thảm bại 0-4 trước Nam Định. Đến vòng 2, dù ghi bàn trước Hải Phòng, họ vẫn để đối thủ ngược dòng thắng 3-1. Hai thất bại liên tiếp khiến đội bóng phố núi nhanh chóng rơi xuống đáy bảng xếp hạng.

Thủ môn Trung Kiên và hàng thủ HAGL chật vật chống đỡ sức tấn công của SLNA. Ảnh: VPF

Chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng ở vòng 3 từng thắp lên hy vọng. Người hâm mộ tưởng rằng đội bóng đã tìm được sự tự tin cần thiết. Nhưng rồi mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ.

Trên sân Ninh Bình, HAGL ghi tới 3 bàn nhưng vẫn thua 3-4. Một trận đấu mà hàng công chơi không tệ, song những khoảng trống phía sau liên tục khiến đội bóng trả giá. Đến cuộc tiếp đón SLNA, sự yếu kém ấy thêm một lần bộc lộ.

Năm trận, 4 thất bại, 13 bàn thua. Trung bình mỗi trận, thủ môn Trần Trung Kiên phải vào lưới nhặt bóng hơn hai lần. Với một đội bóng đang phải tính toán từng điểm số để trụ hạng, thành tích phòng ngự như vậy thực sự đáng lo.

Nhưng điều đáng nói hơn là HAGL đang trải qua một câu chuyện quá quen thuộc.

Những mùa giải gần đây, đội bóng của bầu Đức thường xuyên phải vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Mùa 2024-2025, họ chỉ thực sự yên tâm về suất trụ hạng khi giải đấu bước vào giai đoạn cuối. Mùa 2025-2026, HAGL tiếp tục trải qua những tháng ngày đầy áp lực trước khi chính thức hoàn thành mục tiêu ở lại V-League.

Năm này qua năm khác, người hâm mộ lại thấp thỏm tính điểm, nhìn lịch thi đấu của các đối thủ cạnh tranh rồi hy vọng đội nhà sớm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Thật khó tin đó lại là thực tế của HAGL, đội bóng từng khiến sân Pleiku trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ lối chơi kỹ thuật của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn.

Thời hoàng kim ấy đã lùi xa. Những gương mặt từng tạo nên bản sắc HAGL lần lượt ra đi. Ngay cả lớp cầu thủ kế cận như Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho hay một số nòng cốt khác cũng không còn gắn bó.

Đội bóng tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Đó là lựa chọn có thể hiểu được trong điều kiện tài chính hạn chế. Nhưng tuổi trẻ cần thời gian, trong khi V-League không chờ đợi bất kỳ ai.

Một vài trận đấu xuất sắc không thể che lấp sự thiếu ổn định của cả tập thể. HAGL có thể chơi bùng nổ trước Đà Nẵng, ghi 3 bàn vào lưới Ninh Bình, nhưng lại quá dễ tổn thương mỗi khi đối phương gia tăng sức ép.

Các cầu thủ HAGL đi trước về sau Ninh Bình. Ảnh: VPF.

Cũng không thể mãi lấy chuyện thiếu tiền hay mất cầu thủ làm lời giải thích. SLNA đang cho thấy một tập thể không cần quá nhiều ngôi sao vẫn có thể thi đấu hiệu quả nếu được tổ chức tốt. Ngược lại, HAGL thường xuyên đánh mất sự tập trung, đặc biệt ở những thời điểm quyết định.

Vấn đề của đội bóng phố núi giờ không đơn giản là thắng thêm một vài trận. Họ cần tìm lại sự chắc chắn, cải thiện khả năng phòng ngự và xây dựng một lối chơi đủ ổn định để không phải sống nhờ những khoảnh khắc lóe sáng.

Mùa giải vẫn còn dài, nhưng 3 điểm sau 5 vòng đấu là lời cảnh báo không thể xem nhẹ. Nhất là khi V-League mùa này có hai suất xuống hạng trực tiếp, chỉ một chuỗi trận không tốt cũng đủ đẩy HAGL vào thế khó.

Người hâm mộ có thể chấp nhận đội bóng không còn đua vô địch, nhưng chắc chắn không muốn năm nào cũng chứng kiến cảnh chạy trốn nguy cơ xuống hạng.

HAGL từng mang đến cho bóng đá Việt Nam nhiều cảm xúc đẹp. Vì thế, sẽ thật buồn nếu những ký ức ấy tiếp tục bị phủ bóng bởi nỗi lo trụ hạng.

Đã đến lúc đội bóng phố núi phải thay đổi thực sự. Bởi nếu vẫn bước vào mùa giải với những điểm yếu cũ, tiếp tục đánh mất điểm số theo cách quen thuộc, HAGL khó tránh khỏi vết xe đổ của những năm trước.

Và không ai dám chắc lần này họ vẫn đủ may mắn để thoát hiểm.