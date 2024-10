HAGL trượt giải thưởng tháng 9 của V-League 2024/2025

Trong đợt xét thành tích để tính giải thưởng tháng 9 của V-League 2024/2025 (tính các vòng đấu 1,2,3,4,5 của giải), CLB HAGL có kết quả khá tốt khi không thua trận đấu nào.

Ảnh: VPF.

Dù vậy, CLB Thanh Hóa còn sở hữu phong độ ấn tượng hơn với những chiến thắng liên tiếp. Do đó, giải thưởng đội bóng xuất sắc nhất tháng đã được VPF trao cho CLB Thanh Hóa chứ không phải HAGL. Đây cũng là kết quả xứng đáng với những gì thầy trò HLV Popov thể hiện.

Hạng mục HLV xuất sắc nhất tháng thuộc về Velizar Popov của Thanh Hóa. Cầu thủ xuất sắc nhất tháng là Geovane Magno của Hà Tĩnh trong khi bàn thắng đẹp nhất thuộc về Nguyễn Hai Long với pha lập công mới đây vào lưới Hà Tĩnh.

Dự kiến, lễ trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân được vinh danh nói trên sẽ diễn ra trước khi loạt trận vòng 6 V-League 2024/2025 khởi tranh. Ở vòng này, 7 cặp đấu sẽ diễn ra trong các ngày 1,2,3/11 với một số trận đáng chờ đợi như Bình Dương vs HAGL, Thanh Hóa vs Hà Nội FC hay Hải Phòng FC vs Nam Định.