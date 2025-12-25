HAGL trở lại “đường đua vàng”, siêu dự án của bầu Đức thêm lần lập công cùng tuyển Việt Nam

HAGL trở lại “đường đua vàng”

Mới đây, danh sách rút gọn 5 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 đã được công bố bao gồm: Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, Đình Bắc và thủ môn Trung Kiên. Đáng chú ý, Trung Kiên là cầu thủ đầu tiên thuộc biên chế CLB HAGL lọt vào top 5 kể từ năm 2021. Đây được coi là sự trở lại của đội bóng phố Núi sau quãng thời gian suy giảm sự hiện diện ở các cấp độ ĐTQG.

Trong giai đoạn đỉnh cao của lứa Công Phượng, HAGL từng có nhiều nhân tố góp mặt trong top 5 cuộc đua Quả bóng Vàng Việt Nam. 2 người đầu tiên là Xuân Trường và Vũ Văn Thanh vào năm 2016 (Xuân Trường giành Quả bóng Bạc).

Xuân Trường giành Quả bóng Bạc năm 2016

Tới năm 2017, Xuân Trường tiếp tục lọt top 5. Một năm sau, Công Phượng ghi tên mình vào top 5 nhờ màn trình diễn tại “kỳ tích Thường Châu” (giải U23 châu Á 2018), Asiad 2018 và AFF Cup 2018.

Năm 2021, tới lượt tiền vệ Tuấn Anh góp mặt trong top 5. Cầu thủ sinh năm 1995 được ghi nhận bởi những đóng góp trong hành trình của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai và thứ ba World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020.

Phải đợi đến năm 2025, HAGL mới trở lại “đường đua vàng” với Trần Trung Kiên. Trong năm 2025, Trung Kiên giành 2 danh hiệu cùng U23 Việt Nam (vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games), góp mặt trong danh sách tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup và thi đấu ổn định tại V.League.

Trần Trung Kiên giành 3 chức vô địch trong năm 2025

Có nhiều lý do đằng sau chuyện các cầu thủ HAGL vắng bóng trong top 5 đề cử Quả bóng Vàng suốt thời gian dài. Một trong số đó là việc bầu Đức cho phép nhóm cầu thủ thành danh như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh… tìm bến đỗ mới. Bên cạnh đó, lò đào tạo HAGL cũng trải qua giai đoạn không thực sự thành công.

Thành quả từ siêu kế hoạch của bầu Đức

Bất chấp những khó khăn từ nhiều mặt, bầu Đức vẫn kiên quyết theo đuổi kế hoạch đào tạo cầu thủ trẻ để mang tới những nhân tố chất lượng cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Trung Kiên là một trong những thành quả của kế hoạch đầy táo bạo này. Ở tuổi 22, Trung Kiên đang có mùa giải V.League thứ tư cùng với HAGL. Anh đã được ra sân tổng cộng 42 trận ở hạng đấu cao nhất Việt Nam, vượt trội hơn so với nhiều đồng đội khác ở đội U22.

Kế hoạch của bầu Đức mang tới nhiều lợi ích cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam

Để so sánh, Đình Bắc – ngôi sao hàng đầu tại SEA Games 33 – cũng mới ra sân 40 trận ở V.League. Cầu thủ ghi bàn quyết định trong trận chung kết gặp U22 Thái Lan là Thanh Nhàn thậm chí mới có mùa giải đầu tiên tại V.League.

Ngoài Trung Kiên, trong đội hình U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 còn 4 cái tên khác cũng từng được đào tạo tại lò HAGL là Quốc Việt, Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Phạm Lý Đức. Trước đó trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho SEA Games, HLV Kim Sang-sik còn điền tên cả Đức Việt và Đinh Quang Kiệt.

5 cầu thủ được đào tạo từ lò HAGL trong đội hình U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Có thể nói, sân Pleiku đang dần lấy lại vị thế như một nguồn cung cấp nhân sự đáng tin cậy dưới thời HLV Kim Sang-sik. Và sẽ không ngạc nhiên nếu các ngôi sao xuất thân từ lò HAGL sẽ tiếp tục góp mặt trong cuộc đua Quả bóng Vàng Việt Nam ở những năm tới.