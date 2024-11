HAGL tiếp tục vắng trụ cột ở vòng 9 V-League 2024/2025

Ở vòng 8 V-League 2024/2025, HAGL thiếu vắng Trần Thanh Sơn do đã nhận đủ thẻ vàng. Đó là một trong những lý do khiến đội bóng phố Núi nhận thất bại 0-1 trước Hà Tĩnh. Tại vòng 9 sắp tới, HAGL tiếp tục vắng trụ cột vì lý do tương tự khi Dụng Quang Nho cũng đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu mùa.

Dụng Quang Nho vắng mặt ở vòng 9 V-League 2024/2025. (Ảnh: VPF).

Dụng Quang Nho là nhân tố đa năng, có thể đá được nhiều vị trí. Từ đầu mùa giải, cầu thủ 24 tuổi đã ra sân đủ 8 trận cho HAGL với số phút thi đấu là 665. Sự vắng mặt của số 86 sẽ khiến HAGL mất đi những phương án về nhân sự.

Lực lượng của HAGL mùa này rất mỏng và chỉ cần có những biến động nhẹ về lực lượng, thầy trò HLV Quang Trãi cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn trong cuộc đua ở V-League.

Tại vòng 9, HAGL sẽ đến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng FC. Đây được dự đoán là trận đấu khó khăn với đội bóng phố Núi khi Hải Phòng FC chưa thắng trận nào từ đầu giải và đang quyết tâm có 3 điểm để vượt thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm ở nhóm cuối bảng. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 19/11.