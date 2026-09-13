HAGL thua Hải Phòng 1-3: VAR 2 lần phá hỏng niềm vui

Hoàng Anh Gia Lai thua Hải Phòng với tỷ số 1-3 trên sân nhà Pleiku ở vòng 2 V.League 2026-2027.

Chiều 13/9, HAGL thất bại 1-3 trước Hải Phòng ở vòng 2 V.League 2026/27 . Đội bóng phố núi ghi bàn trước nhưng vẫn chưa có điểm ở mùa giải này, trong khi Hải Phòng giành được trận thắng đầu tiên.

HAGL nhập cuộc chủ động và có bàn dẫn trước ở phút 10. Từ quả phạt góc, Hà Châu Phi đánh đầu chuyền bóng để Gia Bảo bật cao dứt điểm cận thành, giúp đội chủ nhà vượt lên. Tuy nhiên, lợi thế chỉ tồn tại 8 phút. Hồ Minh Dĩ nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút chân trái vào góc cao, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Hai đội tạo ra thế trận khá cân bằng trong phần còn lại của hiệp một. HAGL có 5 pha dứt điểm, Hải Phòng cũng có 5. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về độ chính xác với 3 lần đưa bóng trúng đích. Cơ hội đáng kể nhất thuộc về Matheus Lucas ở phút 42, khi cú sút sệt của anh đưa bóng trúng cột. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 1-1.

Hải Phòng tạo bước ngoặt ngay đầu hiệp hai. Phút 49, Tagueu dứt điểm ở góc hẹp khiến thủ môn Trung Kiên không thể bắt dính bóng. Makaric xuất hiện đúng lúc để đá bồi, đưa đội khách vượt lên 2-1.

HAGL sau đó đẩy cao đội hình và tạo sức ép lớn hơn. Đội chủ nhà thực hiện 10 pha dứt điểm trong hiệp hai, gấp đôi Hải Phòng, đồng thời có 4 lần sút trúng đích. Tuy nhiên, Hải Phòng lại đạt hiệu quả rất cao khi cả 5 cú sút của họ trong hiệp đấu đều hướng trúng khung thành.

Những phút cuối chứng kiến HAGL liên tiếp tiến gần bàn gỡ nhưng không được công nhận. Phút 84, Di Đan đưa bóng vào lưới Hải Phòng nhưng VAR xác định cầu thủ này việt vị.

Hai phút sau, trọng tài cho HAGL hưởng phạt đền sau tình huống Thanh Nhân bị phạm lỗi. Quyết định tiếp tục bị thay đổi sau khi VAR xác định một cầu thủ HAGL đã việt vị trước đó.

Khi HAGL dồn toàn lực tìm bàn gỡ, sai lầm ở hàng thủ khiến đội chủ nhà phải nhận thêm bàn thua. Phút 90+2, Trung Kiên phối hợp không tốt với Hà Châu Phi và phá bóng lỗi. Makaric cướp được bóng rồi dứt điểm vào lưới trống, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1 cho Hải Phòng.

Thông tin trước trận HAGL vs Hải Phòng

HAGL và Hải Phòng cùng thua ở vòng đầu tiên V.League 2026/27. Đội chủ nhà đứng thứ 14 với 0 điểm, trong khi Hải Phòng xếp thứ 13 và cũng chưa có điểm.

Trong 10 trận gần nhất tính trên các đấu trường được thống kê, HAGL thắng 3, hòa 2 và thua 5, ghi 9 bàn và nhận 15 bàn thua. Trận gần nhất của đội bóng phố Núi là thất bại 0-4 trước Nam Định ngày 6/9.

HAGL đấu với Hải Phòng trên sân vận động Pleiku.

Hải Phòng có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 6 thất bại trong 10 trận gần nhất, ghi 11 bàn và thủng lưới 17 lần. Ở trận đấu ngày 5/9, đội bóng đất Cảng thua Phù Đổng Ninh Bình 1-4.

Trong 10 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Hải Phòng thắng 5 trận, HAGL thắng 2 trận và hai đội hòa 3 lần. Cuộc gặp gần nhất diễn ra ngày 24/4/2026 tại Pleiku kết thúc với tỷ số 0-0.