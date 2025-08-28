HAGL “chìm sâu” trong nhóm cuối bảng, nguy cơ xuống hạng hiện rõ

Trong trận đấu tại vòng 3 V.League 2025/26, HAGL để thua 0-1 trước CLB CA TP.HCM. Đội bóng phố Núi bị ép sân trong phần lớn thời gian trận đấu. Thủ môn Trung Kiên chơi nỗ lực nhưng không thể ngăn chặn được pha làm bàn của Endrick.

Trận thua này khiến HAGL tiếp tục nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ” với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 vòng đấu. Đội chủ sân Pleiku chưa có trận thắng nào và cũng là đội duy nhất ở V.League mùa này chưa ghi nổi bàn thắng nào.

HAGL (áo xanh) chưa ghi được bàn thắng nào tại V.League từ đầu mùa giải 2025/26

Việc mất đi quá nhiều trụ cột trong những năm gần đấy khiến chất lượng đội hình HAGL suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, nhóm cầu thủ trẻ được đôn lên vẫn chưa đủ sức cạnh tranh tại đấu trường V.League.

Mùa giải trước, HAGL cũng từng rất vất vả mới trụ lại được V.League. Nhưng tình hình hiện tại còn khó khăn hơn. Ngoài phong độ kém cỏi, HAGL còn gặp khó bởi sự thay đổi trong quy định giải đấu. Mùa giải 2025/26 sẽ có 2 đội xuống hạng trực tiếp và không còn trận play-off. Nếu không kịp thời “bừng tỉnh”, đội bóng phố Núi hoàn toàn có thể xuống hạng lần đầu tiên sau 22 năm.