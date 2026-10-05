Hacker Rui Pinto vạch trần bí mật gian lận của Man City là ai?

Rui Pinto, hacker đứng sau Football Leaks từng phanh phui tài liệu mật về Man City, sắp mất bảo vệ nhân chứng và lo ngại nguy cơ bị ám sát.

Rui Pinto (sinh năm 1988), hacker đứng sau Football Leaks, đã tiết lộ hàng triệu tài liệu mật liên quan đến bóng đá châu Âu, trong đó có email nội bộ của Man City. Những thông tin này sau đó trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện pháp lý xoay quanh đội bóng chủ sân Etihad.

Khi Man City đã bị kết luận là có tội đối với cả 115 cáo buộc vi phạm các quy định của Premier League - theo thông báo của Premier League - thì cái tên Rui Pinto cũng không còn xa lạ với bóng đá thế giới.

Rui Pinto là ai?

Năm 2015, Pinto thành lập Football Leaks với mục tiêu mà anh mô tả là phơi bày “mặt tối của bóng đá”. Thông qua trang web này, hàng loạt tài liệu mật của các CLB, cầu thủ và người đại diện được công bố, trong đó có những email nội bộ liên quan đến Man City.

Mario Falcao, giáo viên địa lý cũ của Pinto, nhớ học trò của mình là một cậu bé khá bình thường, thân thiện và hòa đồng nhưng không quá hướng ngoại. Điểm nổi bật ở Pinto là khả năng sử dụng máy tính.

Rui Pinto đã cung cấp những tài liệu mật về Man City - Ảnh: Reuters

“Chắc chắn Pinto rất giỏi máy tính. Tất cả những bài tập cậu ấy làm cho các môn học khác nhau đều rất tốt khi cậu ấy thực sự tập trung”, Falcao kể.

Pinto lớn lên tại Vila Nova de Gaia, khu vực nằm bên kia sông Douro so với Porto, thành phố lớn thứ hai của Bồ Đào Nha. Cha Pinto từng làm việc tại một nhà máy giày trước khi chuyển sang kinh doanh đồ cổ. Mẹ anh qua đời khi Pinto mới 11 tuổi.

Năm 2019, khi Pinto được xác định là người sáng lập Football Leaks, những người từng quen biết anh không khỏi bất ngờ. Falcao cho rằng sự thay đổi trong cuộc đời Pinto có thể liên quan đến sự bồng bột của tuổi trẻ, khả năng sử dụng máy tính và tình yêu dành cho CLB Porto.

“Việc cậu ấy ủng hộ FC Porto có thể đã thúc đẩy cậu ấy thực hiện một số hành động, nhưng có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy nhu cầu đấu tranh cho công lý mà những người trẻ tuổi thường cảm nhận”, Falcao nói.

Football Leaks xuất hiện vào năm 2015. Khi đó, danh tính người đứng sau trang web chưa được biết đến. Pinto sử dụng bí danh “John” và bắt đầu liên hệ với các nhà báo. Antonio Varela, nhà báo đầu tiên được Pinto liên hệ, nhớ lại email nhận được từ Football Leaks vào tháng 9/2015.

Varela cho biết ông bất ngờ trước khối lượng thông tin được cung cấp và nhanh chóng nhận ra đây là những tài liệu có giá trị. Tuy nhiên, việc sử dụng các tài liệu này đặt ra vấn đề phức tạp về pháp lý và đạo đức, bởi chúng được thu thập bằng phương thức bất hợp pháp.

Varela cho rằng một khi thông tin đã được công khai, các nhà báo không thể phớt lờ chúng. Theo ông, lợi ích công chúng là yếu tố quan trọng cần được cân nhắc khi quyết định công bố.

Man City không phải CLB duy nhất xuất hiện trong các tài liệu của Football Leaks. Những tiết lộ ban đầu liên quan đến Benfica và FC Porto, đội bóng mà Pinto ủng hộ. Sau đó, phạm vi thông tin được mở rộng, liên quan đến nhiều cầu thủ, CLB và người đại diện nổi tiếng, trong đó có Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar.

Những tài liệu liên quan tới Man City

Bước ngoặt đến khi Pinto liên hệ với Rafael Buschmann, nhà báo của tạp chí Đức Der Spiegel. Sau khi xây dựng được lòng tin, Pinto chia sẻ với Buschmann hàng chục triệu tài liệu. Một nhóm nhà báo tại trụ sở Der Spiegel ở Hamburg sau đó dành nhiều thời gian kiểm tra và phân tích kho dữ liệu này.

Christoph Winterbach, nhà báo chuyên về dữ liệu, cho biết việc tiếp cận những email và tài liệu thực tế cho phép nhóm điều tra có cái nhìn sâu hơn về cách các thỏa thuận trong bóng đá được thực hiện phía sau hậu trường.

Tuy nhiên, khối lượng dữ liệu khổng lồ cũng đòi hỏi quá trình kiểm chứng nghiêm ngặt. Các nhà báo phải đối chiếu nhiều nguồn, sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu và kiểm tra tính xác thực trước khi công bố.

Theo BBC Sport, Pinto đã cung cấp cho Der Spiegel và các cơ quan truyền thông thuộc mạng lưới Liên minh Điều tra Báo chí châu Âu hơn 3 terabyte dữ liệu. Trong số các CLB lớn xuất hiện trong Football Leaks, Man City là một trong những cái tên đáng chú ý. Những tài liệu nói trên góp phần quan trọng dẫn tới các cuộc điều tra nhắm vào Man City.

Thậm chí vào năm 2020, tờ The Guardian cho biết những thông tin do Rui Pinto tiết lộ góp phần quan trọng khiến Man City bị cấm dự Cúp châu Âu 2 mùa. Các thông tin gây chấn động lúc đó là những email cùng các tài liệu kế toán dường như cho thấy chủ sở hữu Man City, Sheikh Mansour, thành viên gia đình cầm quyền Abu Dhabi, là người phần lớn đứng sau khoản tài trợ khổng lồ trị giá 67,5 triệu bảng mỗi năm của hãng hàng không Etihad dành cho áo đấu, sân vận động và học viện của CLB. Tuy nhiên sau đó Man City thoát khỏi án phạt sau khi kháng cáo lên CAS.

Man City có thể bị trục xuất khỏi Premier League - Ảnh: Reuters

Sau khi bị bắt tại Hungary vào năm 2019 và được dẫn độ về Bồ Đào Nha, Pinto trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, bao gồm biệt giam, quản thúc tại nhà và tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng.

Năm 2023, sau phiên tòa đầu tiên tại Bồ Đào Nha, Pinto nhận án 4 năm tù treo sau khi bị kết tội cố gắng tống tiền, truy cập dữ liệu bất hợp pháp và vi phạm bí mật thư tín. Tháng 4 năm nay, Rui Pinto được tuyên trắng án đối với 241 cáo buộc trong phiên tòa thứ hai được tổ chức tại Bồ Đào Nha.

Hôm 2/10/2026, Reuters đưa tin Rui Pinto, người tố giác đứng sau Football Leaks, sẽ mất tư cách được bảo vệ với tư cách nhân chứng tại Bồ Đào Nha, chỉ vài ngày sau khi một ủy ban độc lập kết luận Man City có những vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Premier League.

Man City bị kết luận có tội với tất cả các cáo buộc liên quan đến việc vi phạm các quy định tài chính của Premier League trong 9 mùa giải, từ 2009-10 đến 2017-18, cũng như 3 trong 4 cáo buộc liên quan đến việc không hợp tác với cuộc điều tra.

Premier League cho biết trong tuần này rằng Man City đã sử dụng các hợp đồng thương mại “giả tạo” để thổi phồng doanh thu và khai thấp chi phí hơn 900 triệu bảng Anh (1,19 tỷ USD) trong gần một thập kỷ. Theo giải đấu, điều này dẫn tới việc báo cáo tài chính không chính xác và vi phạm các quy định về chi tiêu. Theo ESPN , Man City đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm rất nặng và phạt tiền, trong khi Premier League có quyền áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất là trục xuất CLB khỏi giải đấu.

Rui Pinto, người tố giác đứng sau Football Leaks, sẽ mất tư cách được bảo vệ với tư cách nhân chứng tại Bồ Đào Nha

Các luật sư của Pinto cho biết chương trình bảo vệ sẽ kết thúc vào ngày 10/10 và lập luận rằng quyết định này khiến ông đối mặt với nguy cơ cao hơn, trong bối cảnh các thủ tục pháp lý bắt nguồn từ những vụ rò rỉ vẫn đang tiếp diễn, trong đó có vụ việc gần đây liên quan đến Manchester City.

“Nếu đột ngột bị tước nơi ở được bảo vệ và rơi vào tình trạng cực kỳ bấp bênh, Rui Pinto sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2020” , tuyên bố của nhóm luật sư viết.

Theo CNN Portugal , Rui Pinto, người đứng sau Football Leaks, thông báo sẽ rời nơi ở hiện tại và chuyển đến một địa điểm không được tiết lộ trong những ngày tới sau khi chương trình bảo vệ nhân chứng tại Bồ Đào Nha chấm dứt việc bảo vệ ông.

Pinto cho biết quyết định này khiến ông đối mặt với “nguy cơ nghiêm trọng xảy ra một vụ ám sát”. “Trước tình hình này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải di chuyển đến một địa điểm bí mật trong vài ngày tới trong thời gian vô thời hạn, do nhận được nhiều lời đe dọa tính mạng và nguy cơ nghiêm trọng về một vụ ám sát nhắm vào tôi”, Pinto viết trên trang cá nhân hôm 3/10.

Pinto cho rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc che giấu nơi ở và rời khỏi địa điểm hiện tại. Để trang trải chi phí chuyển đi và cuộc sống, Pinto cho biết đã phát động chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe. Pinto kêu gọi sự ủng hộ và khẳng định dự án Football Leaks sẽ tiếp tục, với tuyên bố: “ Cuộc chiến chắc chắn sẽ tiếp diễn”.