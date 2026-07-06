Haaland nhấn chìm Brazil, Ancelotti và “Selecao mất chất” trả giá đắt ở World Cup 2026

Brazil tạo ra không ít cơ hội nhưng phung phí đáng tiếc, trong khi Haaland lạnh lùng kết liễu trận đấu để đưa Na Uy vào tứ kết World Cup 2026.

Brazil bước vào cuộc đối đầu với Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026 với vị thế của một ứng viên vô địch. Thế nhưng sau gần 100 phút đầy thất vọng tại sân MetLife, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã phải cúi đầu rời giải với thất bại 1-2 trước đối thủ Bắc Âu.

Đây là trận đấu phản ánh rõ nét hình ảnh một Brazil thực dụng hơn dưới thời Ancelotti, nhưng cũng là một Brazil đánh mất phần nào bản sắc từng làm nên sức mạnh của họ suốt nhiều thập kỷ.

Haaland trừng phạt Brazil sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ

Ngay từ những phút đầu tiên, Brazil đã kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đội bóng áo vàng xanh thậm chí còn được hưởng một quả phạt đền trong hiệp một (14'), nhưng Bruno Guimaraes lại không thể đánh bại thủ thành Orjan Nyland từ chấm 11 mét. Đây trở thành bước ngoặt lớn của trận đấu.

Các ngôi sao tấn công của Brazil ở đâu mà chọn Bruno Guimaraes đá phạt đền rồi thất bại?

Sau khi thoát thua, Na Uy tiếp tục trung thành với lối chơi quen thuộc. Họ cầm bóng nhiều nhưng những pha tấn công trông có vẻ không dồn dập hay thêu hoa dệt gấm như đối thủ. Brazil là bên cầm bóng ít hơn nhưng thực tế ở phần lớn thời gian, họ có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Ví dụ tình huống ngay khi vào sân tại phút 58, chỉ ít giây sau Endrick nhận đường chuyền từ Vinicius và đối mặt thủ môn Na Uy nhưng lại dứt điểm ra ngoài. Khi Brazil phung phí cơ hội, đấy là lúc Na Uy trừng phạt họ nhờ siêu sao Haaland, người đặc biệt nhạy bén với các bàn thắng.

Pha bỏ lỡ của Endrick thêm đau đớn khi Brazil thất bại.

Phút 79, từ một tình huống triển khai tấn công nhanh, Andreas Schjelderup thực hiện đường kiến tạo chuẩn xác để Erling Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Alisson, mở tỷ số 1-0 cho Na Uy.

Siêu nhân Haaland nhấn chìm Brazil.

Bị dội gáo nước lạnh, Brazil dồn toàn lực tấn công. Nhưng khi mà cả Neymar, Endrick đều đã vào sân nhưng Brazil vẫn chưa thể ghi bàn, Na Uy tiếp tục cất tiếng.

Đến phút 90, Na Uy tung thêm một nhát dao chí mạng. Schjelderup tiếp tục là người kiến tạo để Haaland thoát xuống lạnh lùng dứt điểm, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Haaland đã có màn trình diễn chói sáng.

Những gì Brazil làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền của Neymar ở phút 90+10. Nhưng khi đó mọi thứ đã quá muộn.

Brazil của Ancelotti: Mất chất và cũng mất luôn sức mạnh

Từ khi Carlo Ancelotti tiếp quản đội tuyển Brazil, nhiều người kỳ vọng chiến lược gia người Ý sẽ mang đến sự cân bằng giữa vẻ đẹp truyền thống và tính hiệu quả hiện đại.

Thực tế, Brazil tại World Cup 2026 chơi kỷ luật hơn, tổ chức hơn và biết phòng ngự khi cần thiết. Tuy nhiên, ở trận đấu với Na Uy, mặt trái của sự thay đổi ấy đã bộc lộ rõ.

Bàn thắng muộn màn của Neymar từ chấm 11m là không đủ cho Brazil đi tiếp.

Brazil không còn tấn công cuồn cuộn với sự ngẫu hứng vốn là thương hiệu. Họ kiểm soát bóng chỉ 35% và thiếu sự bùng nổ trong các tình huống quyết định. Những pha phối hợp vẫn khá sắc nét, nhưng khả năng kết thúc lại là vấn đề lớn.

Bruno Guimaraes đá hỏng phạt đền. Endrick bỏ lỡ cơ hội đối mặt. Nhiều pha dứt điểm khác cũng thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết.

Trong khi đó, Na Uy chỉ cần vài cơ hội thực sự nguy hiểm để định đoạt trận đấu.

Sự khác biệt giữa hai đội nằm ở hiệu quả. Brazil có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn (14 vs 9), nhưng Na Uy mới là đội biết cách kết liễu đối thủ.

Một Brazil thực dụng hơn có thể giúp họ hạn chế sai lầm trước các đối thủ yếu. Nhưng khi bước vào những trận cầu đỉnh cao, việc đánh mất phần nào bản sắc tấn công dường như cũng khiến Selecao đánh mất thứ vũ khí đáng sợ nhất của mình.

Haaland quá xuất sắc, còn các ngôi sao Brazil ở đâu?

Nếu phải tìm ra nhân vật nổi bật nhất trận đấu, đó chắc chắn là Erling Haaland.

Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City không cần quá nhiều cơ hội để tạo khác biệt. Haaland gần như im lặng trong phần lớn thời gian, hoặc chỉ làm tường tạo cơ hội cho đồng đội.

Nhưng đúng với bản năng của một sát thủ hàng đầu thế giới, anh chỉ cần vài khoảnh khắc để thay đổi tất cả.

Hai bàn thắng, hai pha dứt điểm lạnh lùng và một màn trình diễn cho thấy đẳng cấp của một tiền đạo lớn ở các trận đấu lớn.

Haaland sẽ tiếp tục hành trình chinh phục World Cup 2026.

Ngược lại, phía Brazil, những ngôi sao được kỳ vọng nhất lại gây thất vọng. Thậm chí người ta còn tự hỏi, các siêu sao tấn công của họ ở đâu mà HLV Ancelotti lại chọn Bruno Guimaraes để đá quả phạt đền đầu trận, và thất bại.

Neymar chỉ ghi bàn từ chấm 11 mét khi trận đấu gần khép lại. Endrick không tận dụng được cơ hội vàng sau khi vào sân. Vinicius có đi bóng qua người nhưng sức ảnh hưởng là không đáng kể.

Trong ngày Haaland tỏa sáng rực rỡ, những ngôi sao Brazil lại mờ nhạt hơn bao giờ hết.

HLV Ancelotti thất bại trong việc đưa Brazil tiến sâu ở World Cup 2026.

Cánh cửa lịch sử mở ra cho Na Uy

Chiến thắng trước Brazil giúp Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử tiến sâu đến vòng tứ kết World Cup, tiếp tục hành trình đầy cảm hứng của đội bóng Bắc Âu tại giải đấu năm nay.

Theo nhánh đấu, đối thủ tiếp theo của Haaland và các đồng đội sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Mexico.

Những gì Na Uy thể hiện từ đầu giải đến nay cho thấy đây không còn là đội bóng chỉ biết trông chờ vào Haaland, dù đúng là siêu sao này ghi cả 2 bàn trước Brazil.

Họ phòng ngự kỷ luật, tổ chức tốt và sở hữu khả năng dàn xếp tấn công không kém chút nào. Quan trọng hơn, họ có một Haaland đang đạt phong độ "hủy diệt".

Nếu tiếp tục duy trì lối chơi tưởng như lững thững nhưng cực kỳ chết người ấy, Na Uy hoàn toàn có quyền mơ về một kỳ tích lớn hơn nữa tại World Cup 2026.