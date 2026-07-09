Haaland mất ngủ, đội tuyển Na Uy kiện lên FIFA

Đội tuyển Na Uy khiếu nại với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vì khách sạn của họ nằm ngay sát công trường xây dựng ồn ào.

Đội tuyển Na Uy vừa khắp sự cố khó đỡ trong quá trình tham dự World Cup 2026. Để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp đội tuyển Anh, Na Uy di chuyển đến thành phố Fort Lauderdale thuộc bang Florida. Họ chọn lưu trú ở khách sạn hạng sang Dalmar - nằm ở khu vực trung tâm với nhiều tiện nghi.

Tuy nhiên, đến khi nhận phòng, nhiều cầu thủ Na Uy mới “tá hỏa”. Khách sạn Dalmar nằm cạnh một công trường xây dựng lớn đang hoạt động cùng tiếng ồn lớn. Ngoài ra, Haaland và đồng đội phải đi bộ một quãng đường rất xa, băng qua công trường xây dựng mới có thể đến được bãi biển gần nhất. Tắm nắng ngoài bờ biển là hoạt động yêu thích của nhiều đội bóng châu Âu.

Đội tuyển Na Uy vừa phải chuyển khách sạn.

Ngoài công trường xây dựng, nhiều phòng ở còn bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào của tuyến đờng cao tốc, khiến cầu thủ đội bóng Bắc Âu khó ngủ. Theo The Sun, c hỉ sau một đêm lưu trú, Erling Haaland và rất nhiều đồng đội lập tức tập trung lại để phàn nàn với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Na Uy. Đơn vị này lập tức gửi đơn khiếu nại lên FIFA và chuyển khỏi khách sạn Dalmar.

Na Uy lưu trú ở một khách sạn khác ven bờ biển - nơi nhiều cầu thủ có thể đi bộ ra những bãi cát trắng. Khách sạn này ở rất gần sân vận động Hard Rock Stadium ở Miami - nơi diễn ra trận tứ kết World Cup với tuyển Anh .

“ Việc phải chuyển địa điểm thật khó khăn nhưng chúng tôi hài lòng với nơi ở mới và mọi người đều vui vẻ. Một số người có thể lo ngại rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ, nhưng chính các họ mới là người mong muốn việc chuyển khách sạn hơn bất cứ ai khác.

Chúng tôi có những nhân viên hậu cầu giỏi và đã xoay xở cho việc di chuyển đến khách sạn mới trong vòng hai tiếng rưỡi lúc cả đội còn chưa kịp ăn sáng. Quá trình chuyển khách sạn không lý tưởng nhưng chúng tôi muốn hành động càng sớm càng tốt. Duy trì bầu không khí tốt là điều quan trọng nhất ”, Truls Daehli - quản lý hậu cần của đội tuyển Na Uy bày tỏ.

Na Uy đụng độ tuyển Anh lúc 4h00 ngày 12/7 (theo giờ Việt Nam).