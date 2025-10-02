Haaland lập cú đúp, Man City đánh rơi chiến thắng khó tin trước Monaco

Với lực lượng vượt trội, Man City nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỉ số nhờ công Erling Haaland phút 15. Chân sút Na Uy chọn vị trí chính xác, đệm bóng gọn gàng từ pha kiến tạo cực kỳ tinh tế của Phil Foden.

Erling Haaland gần như bay khi ghi bàn mở tỉ số

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài 3 phút. Từ tình huống sút xa không tưởng, Jordan Teze tung cú nã đại bác ngoài vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho Monaco.



Jordan Teze gỡ hòa 1-1 cho Monaco

Thế trận sau đó nghiêng hẳn về phía Man City. Các học trò của Pep Guardiola kiểm soát bóng gần 70%, liên tục vây hãm khung thành đối thủ. Phút 44, Haaland hoàn tất cú đúp với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, giúp "The Citizens" tái lập lợi thế dẫn bàn trước giờ nghỉ.

Erling Haaland ghi bàn thứ 52 sau 50 trận đấu tại Champions League

Sang hiệp hai, Monaco gần như lùi sâu để chống đỡ. Thủ môn Philipp Köhn nhiều lần cứu thua xuất sắc, giữ cho đội bóng Công quốc hy vọng có điểm. Khi trận đấu trôi về phút cuối, bước ngoặt xảy ra. Eric Dier xâm nhập vòng cấm và bị Nico Gonzalez phạm lỗi trong pha tranh chấp.

VAR vào cuộc và trọng tài quyết định cho Monaco hưởng phạt đền. Chính Dier dứt điểm lạnh lùng, san bằng 2-2 ở phút 90, khiến khán đài Stade Louis II bùng nổ.

Eric Dier mang về 1 điểm quan trọng cho chủ nhà Monaco

Trận hòa này để lại sự tiếc nuối cho Man City, bởi họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng thiếu sự dứt khoát ở thời khắc quan trọng. Haaland vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, song một sai sót nhỏ nơi hàng thủ đã khiến nỗ lực của cả tập thể không được đền đáp.

Thủ thành Donnarumma kêu gọi đồng đội tập trung cao độ cho trận đấu

HLV Pep Guardiola thừa nhận sau trận đấu: "Chúng tôi đã làm chủ thế trận nhưng cần học cách kết liễu đối thủ. Một khoảnh khắc mất tập trung có thể khiến bạn phải trả giá ở Champions League". Trong khi đó, "thuyền trưởng" Monaco Adi Hütter không giấu được niềm tự hào: "Các cầu thủ đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Cầm hòa đội bóng mạnh nhất châu Âu là minh chứng cho tinh thần và bản lĩnh của chúng tôi".

Man City đánh rơi chiến thắng vì sai sót của hàng thủ

Với 1 điểm giành được, Monaco tiếp tục cho thấy sự lì lợm khi đối đầu các "ông lớn", trong khi Man City cần cải thiện khả năng kết thúc trận đấu nếu không muốn tự làm khó mình trên hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu.