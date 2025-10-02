Haaland làm lộ chi tiết "ngượng ngùng" của bạn gái

Không chỉ ghi dấu trên sân cỏ, Erling Haaland còn khiến người hâm mộ thích thú khi hé lộ những câu chuyện đời thường, đặc biệt là chi tiết "ngượng ngùng" trong mối tình cùng bạn gái Isabel Johansen.

Isabel Johansen, 22 tuổi, từng chơi cho đội bóng nữ Bryne – nơi Haaland cũng khởi đầu sự nghiệp. Cả hai vốn quen biết từ nhỏ và chính thức hẹn hò khi Haaland chuyển sang Dortmund. Điều thú vị là chính Isabel mới là người chủ động bắt đầu câu chuyện tình cảm. Haaland thừa nhận: "Cô ấy nhắn tin cho tôi trước. Rõ ràng Isabel đã để mắt tới tôi từ trước, chứ không phải tôi theo đuổi".

Haaland và bạn gái

Cả hai mới đi du lịch cùng nhau cách đây không lâu

Chia sẻ có phần ngượng ngùng này khiến người hâm mộ càng thêm tò mò và thích thú về mối tình giản dị nhưng bền chặt của chân sút người Na Uy.

Khác với hình ảnh một ngôi sao bóng đá hào nhoáng, Haaland và Isabel lại chọn cách yêu rất đời thường. Thay vì những buổi tối sang trọng, cả hai thích cùng nhau chơi game Minecraft, xây nhà, trồng cây. Khi rảnh, họ quay về Bryne và gọi một suất kebab để "chill" cùng nhau.

Haaland còn hài hước chia sẻ, nếu có ngày làm đám cưới, thực đơn tiệc cũng có thể chỉ là kebab – món ăn bình dân gắn liền với tuổi thơ của anh.

Tháng 12/2024, cặp đôi đón chào con trai đầu lòng. Haaland không giấu được sự hạnh phúc, dù cũng lo lắng rằng lịch thi đấu dày đặc ở Man City có thể khiến anh bỏ lỡ sinh nhật đầu tiên của con. "Có lẽ HLV Pep Guardiola sẽ không cho tôi nghỉ, nhưng sau khi giải nghệ, tôi sẽ bù đắp bằng cách luôn ở bên gia đình," anh chia sẻ.