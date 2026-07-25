Haaland hôm nay như chú rể, diện vest bảnh bao nắm tay bạn gái thanh mai trúc mã dự đám cưới của sao Man City

Sự xuất hiện của tiền đạo Erling Haaland cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn tại lễ cưới sang trọng của người đồng đội Gianluigi Donnarumma.

Erling Haaland diện vest bảnh bao, tay trong tay cùng bạn gái dự đám cưới đồng đội Man City. Xuất hiện tại sự kiện, Haaland gây ấn tượng mạnh với phong cách lịch lãm trong bộ vest chỉn chu, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh quần đùi áo số trên sân cỏ. Bên cạnh anh, cô bạn gái Isabel diện trang phục thanh lịch, tỏa sáng rạng rỡ. Cặp đôi liên tục dành cho nhau những cử chỉ tình tứ và nắm tay không rời suốt từ lúc tiến vào lễ đường cho đến khi buổi tiệc bắt đầu.

Haaland và bạn gái thu hút sự chú ý khi nắm tay đến đám cưới (Ảnh: Reuters)

Erling Haaland diện vest bảnh bao, tay trong tay cùng bạn gái dự đám cưới đồng đội Man City

Sự chú ý dành cho Haaland là điều dễ hiểu, bởi chân sút người Na Uy đang là cái tên "hot" bậc nhất thế giới sau kỳ World Cup bùng nổ, giải đấu giúp anh cán mốc thêm 32,1 triệu lượt theo dõi mới trên mạng xã hội và tạo nên cơn sốt khổng lồ tại Mỹ. Trước khi thu hút mọi ống kính truyền thông tại hôn lễ này, Haaland cùng Isabel cũng vừa trải qua kỳ nghỉ hè đầy náo nhiệt tại Ý.

Sự kiện mà cặp đôi tham dự chính là lễ kết hôn lộng lẫy của thủ thành Gianluigi Donnarumma và người bạn đời lâu năm Alessia Elefante. Buổi lễ được cử hành trang trọng tại nhà thờ Chiesa Madre di San Giorgio Martire, thuộc thị trấn Locorotondo (Ý).

Đám cưới của Gianluigi Donnarumma (Ảnh: Reuters)

Chú rể Donnarumma và cô dâu Alessia – một nhà thiết kế nội thất đã gắn bó bên nhau từ năm 2016 và vừa đón con trai đầu lòng Leo vào năm 2024. Cả hai chính thức đính hôn vào tháng 5 vừa qua trước khi đi đến quyết định về chung một nhà. Bên cạnh Haaland, ngày vui của người gác đền Man City còn quy tụ dàn khách mời "khủng" gồm nhiều nhân vật đình đám của bóng đá thế giới như Pep Guardiola, Paolo Maldini, Sandro Tonali và Nicolò Barella.