Haaland hé lộ động lực đằng sau khởi đầu bùng nổ bàn thắng

Erling Haaland ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho Man.City tại Brentford.

Tiền đạo 25 tuổi mùa giải này đã ghi 9 bàn sau 7 trận cho Man.City tại Ngoại hạng Anh, thêm 3 bàn sau 2 trận tại Champions League và 6 bàn sau 2 trận cho đội tuyển Na Uy - bao gồm 5 bàn thắng vào lưới Moldova. Với 18 bàn thắng sau 11 trận trên mọi đấu trường, anh chỉ kém Harry Kane (Bayern Munich, 19 bàn) nhưng đang chơi ít hơn 2 trận… Khi được hỏi liệu có đang ở phong độ tốt nhất trong sự nghiệp hay không, Haaland trả lời trên Sky Sports: “Có thể nói là vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn lúc này. Vấn đề là sự chuẩn bị và sẵn sàng cho các trận đấu. Bạn có thể sẵn sàng về mặt thể chất, nhưng bạn cũng cần phải sẵn sàng về mặt tinh thần. Có con khiến tôi càng trở nên tốt hơn”.

Ngôi sao 25 tuổi lần đầu tiên lên chức cha vào tháng 12, và anh chia sẻ thêm: “Và thành thật mà nói, có con khiến tôi càng thêm tự tin. Ngoài ra, nó khiến tôi mất kết nối hơn bao giờ hết với bóng đá. Bên ngoài sân bóng tôi chẳng nghĩ gì đến bóng đá cả. Có thể khi còn trẻ, bạn sẽ lo lắng nhiều hơn về mọi thứ, nhưng khi về nhà vào lúc này, tôi cảm thấy thư giãn hơn. Tôi nghĩ mình cần phải dành lời cảm ơn cho con trai mình”.

Cách chơi bóng của Haaland lúc này đang toát lên sự tự tin và mạnh mẽ.

Haaland đặc biệt hài lòng với bản chất của bàn thắng, khi anh chạy chỗ đón đường chuyền bổng của Josko Gvardiol sau hàng phòng ngự Brentford, dùng sức mạnh để vượt qua trung vệ Sepp van den Berg, rồi vòng qua Nathan Collins trước khi dứt điểm thành công ở phút thứ 9. Van den Berg đã có màn đấu sức mạnh với Haaland ngay từ đầu trận, và điều đó dường như lại phản tác dụng. “Điều đó giúp ích cho tôi hơn”, Haaland nhấn mạnh. “Bởi vì, thành thật mà nói, tôi hơi mệt trước trận đấu và tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng sau 10 giây, anh ta bắt đầu thúc đẩy tôi và tạo động lực cho tôi. Vì vậy, xin dành lời khen ngợi cho anh ấy, anh ấy đã khiến tôi muốn làm điều đó”.

Phong độ bùng nổ của Haaland cũng đang khiến người hâm mộ Na Uy vui mừng hơn bao giờ hết. Chín bàn thắng của ngôi sao Man.City tại vòng loại đang giúp đội tuyển Na Uy toàn thắng sau 5 trận ở bảng đấu 5 đội, đang bỏ xa 6 điểm so với đội nhì bảng Italy (mới chơi 4 trận). Tiếp theo, Na Uy sẽ chào đón Israel trên sân nhà vào ngày 11-10, và một chiến thắng nữa càng giúp họ tiến gần hơn đến kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 1998.

Vai trò của Haaland còn quan trọng hơn nữa sau khi tiền vệ đội trưởng Martin Odegaard không thể góp mặt vì chấn thương đầu gối gặp phải khi cùng Arsenal chiến thắng tại Ngoại hạng Anh cuối tuần vừa qua. Na Uy sau khi tiếp đón Israel, sẽ có trận giao hữu với New Zealand vào ngày 14-10.