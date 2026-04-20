Haaland “giúp” Gabriel thoát thẻ đỏ khi Man City hạ Arsenal

Cuộc đối đầu Man City – Arsenal trên sân Etihad rạng sáng 20-4 (giờ Hà Nội) vốn có ảnh hưởng lớn đến chức vô địch đã diễn ra căng thẳng, kịch tính, hấp dẫn.

Thực tế, giới mộ điệu nhiều lần chứng kiến những màn đối đầu không khoan nhượng giữa cầu thủ đôi bên, đặc biệt tiền đạo là phía tiền đạo Haaland (Man City) với trung vệ Gabriel (Arsenal).

Trung vệ người Brazil được giao nhiệm vụ theo kèm sát sao chân sút Na Uy. Suốt trận, họ liên tục va chạm, tranh chấp quyết liệt trong hầu hết các pha bóng.

Đỉnh điểm đến ở phút 83 khi Gabriel kéo ngã Haaland ở giữa sân. Hai cầu thủ sau đó lời qua tiếng lại rồi đối mặt áp sát nhau.

Màn đối đầu căng thẳng giữa Gabriel và Haaland.

Các cầu thủ Man City yêu cầu trọng tài rút thẻ đỏ với Gabriel.

Tiếp đến, Gabriel dường như húc đầu nhẹ vào Haaland khiến cầu thủ Man City và khán giả chủ nhà đồng loạt nổi giận đòi thẻ đỏ. Tuy nhiên, sau khi ổn định tình hình, trọng tài chính đã rút thẻ vàng cảnh cáo cả hai.

Dù bị tấn công nhưng Haaland không đổ xuống sân và chính điều này có lẽ đã gián tiếp giúp trung vệ người Brazil không bị truất quyền thi đấu.

"Haaland đã giúp Gabriel thoát thẻ đỏ vì không ngã xuống khi bị húc đầu" - cựu trọng tài Mark Halsey nhận định và nhấn mạnh – "Nếu như Haaland chủ động ngã xuống, khả năng Gabriel bị đuổi rất cao".

Chính bản thân chân sút sinh năm 2000 cũng thừa nhận điều đó sau trận đấu: "Tôi nghĩ nếu mình ngã xuống sân khi đó, có lẽ Gabriel đã bị thẻ đỏ". Tiền đạo ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho Man City ở phút 65 cũng tỏ ra bất ngờ khi nói "không hiểu vì sao tôi bị thẻ vàng".

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh sau trận cũng đã lên tiếng để bảo vệ quyết định của tổ trọng tài. "Hành động của Gabriel không bị xem là quá mức hung hăng hoặc bạo lực để dẫn tới một thẻ đỏ trực tiếp. Vì thế, cả Gabriel lẫn Haaland chỉ phải nhận thẻ vàng sau màn xô xát"- ban tổ chức nêu rõ.

Trước đó, trong một pha tranh chấp, trung vệ Gabriel đã kéo rách phần áo dài tay mặc bên trong áo đấu của Haaland.

Tay áo bên phải của tiền đạo Man City bị rách hoàn toàn. Sau đó, anh thay áo mới và ném chiếc áo rách lên khán đài.