Haaland ghi bàn, Man Utd đá hơn người vẫn thua Man City 0-1

Dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu, Man Utd thua Man City với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh.

Đêm 13/9 trên sân Old Trafford ở Manchester (Anh), Man Utd thất bại 0-1 trước Man City trong trận derby thuộc vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2026/27 . “Quỷ đỏ” chơi hơn người nhưng không thể tận dụng được lợi thế. Bàn thắng của Erling Haaland giúp Man City giành chiến thắng.

Thống kê trận đấu cho thấy Man Utd nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng và vượt trội ở số cơ hội. Tuy nhiên, những con số này không phản ánh thế trận có sự áp đảo và chủ động của đội chủ nhà. Chất lượng tấn công của Man Utd không cao, thậm chí chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ còn thấp hơn đối thủ (0,96 và 0,99).

Điểm nhấn của hiệp một là tấm thẻ đỏ của Phil Foden. Số 47 của Man City bị đuổi khỏi sân vì hành vi đạp trả đũa đối thủ sau pha phạm lỗi của Bruno Fernandes.

Dù chơi thiếu người, Man City duy trì thế trận chủ động. Đội khách vẫn kiểm soát bóng 51%, cố gắng giữ nhịp chơi chậm rãi và không để đối thủ dồn ép liên tục.

Man Utd không tận dụng được lợi thế hơn người. (Ảnh: Reuters)

Man Utd nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (5 lần) nhưng không tạo ra được cơ hội rõ ràng. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội chủ nhà trong nửa đầu trận đấu chỉ là 0,16. Pha bóng nguy hiểm nhất mà Man Utd tạo ra là cú sút phạt dội cột của Marcus Rashford.

Đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick tiếp tục bế tắc trong hiệp 2. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 62% tung ra 11 pha dứt điểm nhưng chỉ 2 lần trúng đích.

Man Utd không thể chủ động ép đối thủ theo nhịp chơi để gây ra áp lực. Man City duy trì khả năng giữ bóng rất ấn tượng, đặc biệt là Elliot Anderson, Enzo Fernandez và Iliman Ndiaye.

Haaland ghi bàn quyết định giúp Man City thắng Man Utd 1-0. (Ảnh: Reuters)

Bi kịch xảy đến với Man Utd ở phút 60 khi các hậu vệ đội chủ nhà bỏ quên Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đón đường chuyền của Josko Gvardiol bằng pha dứt điểm chạm một tung lưới Man Utd.

“Quỷ đỏ” dốc toàn lực tấn công trong phần còn lại của trận đấu nhưng không cải thiện được chất lượng tấn công. Trong cơ hội tốt nhất ở cuối trận, cú sút của Mbeumo lại không đánh bại được thủ môn của Man City.

Man Utd thua 0-1 trong thế hơn người ở trận derby. Man City duy trì thành tích toàn thắng sau vòng 4 nhưng mất ngôi đầu bảng xếp hạng do kém Arsenal chỉ số phụ.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League.

Tính đến hết trận Man Utd vs Man City, thứ hạng các đội như sau:

Thông tin trước trận Man Utd vs Man City

Trước giờ bóng lăn, Man City đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 trận, kém Arsenal 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Man Utd xếp thứ 13 với 4 điểm sau 3 vòng.

Man City toàn thắng từ đầu mùa, lần lượt vượt qua Bournemouth 2-1, Crystal Palace 4-1 và Coventry 1-0. Man Utd thua Hull City 0-2, thắng Ipswich Town 5-2 và hòa Everton 2-2.

Man Utd đấu với Man City ở vòng 4 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Hai đội đều giành chiến thắng ở lượt trận mở màn Champions League giữa tuần. Man Utd đánh bại Sabah 4-0 tại Old Trafford, trong khi Man City thắng Porto 2-0 trên sân khách.

Qua ba vòng Ngoại Hạng Anh đầu tiên, Man Utd thực hiện 68 cú sút và đạt 7,3 bàn thắng kỳ vọng, đều cao nhất giải; 19 cú sút trúng đích của họ bằng thành tích của Man City. Tuy nhiên, Man Utd cũng nhận đúng 2 bàn thua ở cả ba trận.

Man City chỉ thắng một trong bốn lần gần nhất gặp Man Utd tại Ngoại Hạng Anh, với thành tích một hòa và hai thua ở ba trận còn lại. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Old Trafford ở giải vô địch quốc gia, Man Utd thắng 2-0 ngày 17/1/2026. Erling Haaland đã ghi 8 bàn sau 7 lần đối đầu Man Utd tại Ngoại Hạng Anh.