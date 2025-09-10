Haaland ghi 5 bàn, Na Uy thắng trận đậm nhất gần 100 năm

Na Uy tự tin giành chiến thắng đậm trước Moldova. Họ hiện dẫn đầu với 4 trận toàn thắng, đánh bại cả Italia. Với lợi thế sân nhà cùng đội hình mạnh hơn, dĩ nhiên việc Na Uy giành chiến thắng là điều dễ hiểu. Nhưng khó có thể nghĩ rằng họ lại khiến đối thủ phải vào lưới nhặt bóng nhiều như vậy.

Cơn ác mộng của các vị khách bắt đầu từ phút thứ 6. Erling Haaland chuyền bóng thuận lợi Myhre dứt điểm ghi bàn. Phút 11, Myhre ‘trả lễ’ để Erling Haaland lập công. Kể từ đó, chân sút Man City có một lèo 3 bàn thắng, trước khi Odegaard khép lại hiệp đấu đầu tiên cho Na Uy với pha nâng tỉ số lên thành 5-0.

Haaland ghi thêm 2 bàn nữa trong hiệp 2. Tất cả đều là những pha tấn công đơn giản mà Na Uy thực hiện trước hàng phòng ngự chểnh mảng của Moldova. Đến cầu thủ vô danh Aasgaard cũng không bỏ lỡ cơ hội lập poker.

Haaland ghi tới năm bàn trong trận

Với 5 bàn của Haaland, 4 bàn của Aasgaard và những tình huống tỏa sáng đến từ Odergaard, Myhre, Na Uy đã giành chiến thắng khó tin 11-1. Thực ra, bàn thắng duy nhất của Moldova cũng là do cầu thủ Na Uy tạo ra. Phút 74, Ostigard phản lưới đem về bàn danh dự cho Moldova.

Đây là tỷ số đậm nhất của Na Uy sau 79 năm. Năm 1946, họ từng đánh bại Phần Lan 12-0. Gần 1 thế kỷ trôi qua, chiến thắng đậm nhất mà Na Uy có được trước trận đấu rạng sáng này cũng chỉ là 9-0 trước San Marino năm 2022. Trong khi đó với Moldova, thất bại 1-11 giúp họ tạo nên lịch sử đáng quên khi nhận trận thua chênh lệch nhất từ trước tới nay.

Về phần Haaland , anh vừa cán mốc 9 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2026. Chân sút 25 tuổi bứt lên so với người xếp thứ 2 là Kramaric (6 bàn) trong cuộc đua Vua phá lưới. Có thể nói, Haaland khó bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu cá nhân ở chiến dịch năm nay vì anh đang duy trì phong độ tốt.