Không tiệc xa hoa hay những bữa tiệc sang trọng, Erling Haaland chọn cách mừng sinh nhật tuổi 26 đậm chất quê hương.

Chỉ ít ngày sau khi khép lại hành trình tại World Cup 2026, Erling Haaland đã nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội với màn đón sinh nhật không giống bất kỳ ngôi sao bóng đá nào. Thay vì tổ chức một bữa tiệc xa hoa, chân sút người Na Uy lựa chọn không gian bên bờ biển để chào đón tuổi 26. Điều khiến người hâm mộ thích thú nhất là hình ảnh Haaland đội chiếc mũ chiến binh Viking - biểu tượng gắn liền với lịch sử và văn hóa Na Uy.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều người cho rằng đây là cách Haaland thể hiện niềm tự hào với cội nguồn của mình sau một mùa hè đầy cảm xúc.

Trong suốt buổi tiệc, ngôi sao của Manchester City liên tục nhảy múa, hòa mình vào âm nhạc và không ngại khuấy động bầu không khí. Haaland luôn là nhân vật nổi bật nhất, xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng quen thuộc.

Trở về đời thường, chiến thần meme Haaland vẫn tiếp tục gây cười bởi hình ảnh quá đỗi gần gũi, vui vẻ (Video: 433)

Những hình ảnh đời thường này mang đến một góc nhìn khác về tiền đạo cao 1,95 m vốn thường được biết đến với phong cách lạnh lùng và đầy sức mạnh trên sân cỏ. Ngoài đời, Haaland cho thấy anh là người vui vẻ, gần gũi và luôn biết cách tận hưởng những khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè.

Sinh nhật năm nay của Haaland cũng diễn ra trong bối cảnh anh vừa trải qua một kỳ World Cup đáng nhớ. Dù Na Uy chưa thể tiến xa như kỳ vọng, tiền đạo sinh năm 2000 vẫn là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất nhờ phong độ ổn định và sức ảnh hưởng lớn trên sân.

Màn trình diễn tại World Cup 2026 tiếp tục củng cố vị thế của Haaland trong nhóm những ngôi sao hàng đầu thế giới. Mới đây, Transfermarkt cũng cập nhật giá trị chuyển nhượng của tiền đạo người Na Uy lên 220 triệu euro, ngang bằng với Lamine Yamal. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có hai cầu thủ cùng chạm mốc định giá này.

Ảnh: Getty

Ở tuổi 26, Haaland không chỉ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ và vị thế của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, mà còn xây dựng được hình ảnh cá nhân khác biệt. Từ mái tóc vàng đặc trưng, phong cách ăn mừng mạnh mẽ cho đến tình yêu dành cho văn hóa Viking, tất cả đã góp phần tạo nên thương hiệu riêng của chân sút người Na Uy.

Và trong ngày bước sang tuổi mới, thay vì xuất hiện trong những bộ vest sang trọng hay những bữa tiệc xa hoa, Erling Haaland chọn đội chiếc mũ Viking, nhảy múa bên bờ biển và tận hưởng niềm vui theo cách rất "Na Uy". Chính sự mộc mạc nhưng đầy cá tính ấy khiến anh tiếp tục ghi điểm trong mắt người hâm mộ trên toàn thế giới.