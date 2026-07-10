Haaland bênh Mbappe sau quả 11m hỏng ăn ở World Cup: "Chờ 5 phút mới được đá là quá lâu"

Ngay sau khi Mbappe đá hỏng phạt đền trước Maroc, Haaland lập tức lên tiếng bênh vực tiền đạo tuyển Pháp khi cho rằng quãng chờ quá dài đã ảnh hưởng trực tiếp tới cú sút.

Chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Maroc tại tứ kết World Cup 2026 rạng sáng 10/7 không chỉ được nhớ tới bởi tấm vé vào bán kết của Les Bleus, mà còn bởi tình huống đá phạt đền gây tranh cãi liên quan đến Kylian Mbappe.

Phút 25, ngôi sao số một của tuyển Pháp thực hiện pha bứt tốc quen thuộc bên cánh trái, vượt qua hậu vệ Noussair Mazraoui trước khi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài người Argentina, Facundo Tello lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, quả phạt đền không được thực hiện ngay lập tức như thường lệ.

Tình huống Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm khá rõ ràng, nhưng trọng tài lại để các cầu thủ Maroc gây tranh cãi quá lâu, khiến việc thực hiện quả phạt đền bị chậm trễ.

Nguyên nhân là bởi các cầu thủ Maroc liên tục vây quanh trọng tài để phản ứng, trong khi nhiều cầu thủ chưa rời khỏi khu vực vòng cấm theo yêu cầu của tổ điều hành trận đấu. Ở phía đối diện, thủ môn Yassine Bounou cũng nhiều lần tiến lên phía trước khung thành để tạo áp lực tâm lý với Mbappe.

Theo ghi nhận, khoảng thời gian từ khi trọng tài thổi phạt tới lúc Mbappe thực hiện cú sút kéo dài gần 5 phút, một quãng nghỉ bất thường đối với một tình huống phạt đền ở World Cup.

Sau thời gian chờ đợi, Mbappe thực hiện cú đá chìm về góc trái nhưng không thể đánh bại Bounou. Thủ thành của Maroc đổ người chính xác để cản phá, đồng thời khiến sân vận động Boston bùng nổ.

Ngay sau tình huống này, Erling Haaland đã có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội Snapchat. "Phải chờ 5 phút mới được đá phạt đền là quá lâu", tiền đạo người Na Uy viết ngắn gọn khi theo dõi trận đấu qua truyền hình. Sau trận đấu, Mbappe cũng được ghi nhận đã 2 lần tiến tới trao đổi với trọng tài Facundo Tello.

Trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt với những quả phạt đền ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup, yếu tố tâm lý thường mang ý nghĩa quyết định. Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học thể thao từng chỉ ra rằng khoảng thời gian chuẩn bị quá dài có thể làm gia tăng áp lực, khiến tỷ lệ thực hiện thành công giảm xuống đáng kể.

Việc kéo dài thời gian có thể là một chiêu bài tâm lý của đối thủ. Trong lúc chờ đợi, sẽ có những cầu thủ tới tác động lên tâm lý đối phương, còn có người lén làm nền sân ở khu vực chấm 11m xấu đi, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện cú sút. Nếu Mbappe cảm thấy bị tác động, anh chắc chắn không phải trường hợp đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup rơi vào cảnh này.

Mbappe không thể ghi bàn trên chấm 11m, nhưng sang hiệp 2 anh vẫn sút tung lưới Maroc nhờ một pha cứa lòng đẳng cấp.

Dẫu vậy, ở chiều ngược lại, Bounou cũng một lần nữa chứng minh vì sao anh được xem là một trong những chuyên gia bắt phạt đền xuất sắc nhất bóng đá thế giới hiện nay.

Kể từ World Cup 2022 tới nay, thủ môn của tuyển Maroc đã nhiều lần trở thành người hùng trên chấm luân lưu, nổi bật nhất là màn trình diễn lịch sử trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8 trên đất Qatar.

Bounou mới chỉ để thủng lưới 2 trong số 9 quả phạt đền mà anh phải đối mặt tại các kỳ World Cup. Anh trực tiếp cản phá 4 cú sút, trong khi 3 lần khác đối thủ tự đưa bóng đi ra ngoài.

Pháp cuối cùng vẫn giành chiến thắng 2-0 để tiến vào bán kết, nhưng câu chuyện về quả phạt đền chờ 5 phút của Mbappe có lẽ sẽ còn khiến giới mộ điệu tranh luận thêm một thời gian nữa, khi mà trọng tài không thể làm chủ được tình hình khiến quả đá bị gián đoạn quá lâu.