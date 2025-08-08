Hạ võ sĩ Hàn Quốc hơn 100 kg trong 98 giây, cao thủ Nhật Bản nhận thưởng tiền tỷ

Tại giải đấu ONE Fight Night 34, tổ chức tại sân vận động Lumpinee (Bangkok) hôm 1/8, võ sĩ MMA hạng nặng Ryugo Takeuchi (22 tuổi, King Gym Kobe) so tài với Kang Ji-won (29 tuổi, Hàn Quốc). Cao thủ Judo Nhật Bản hạ knock-out đối thủ sau hơn một phút rưỡi của hiệp đầu tiên.

Ryugo Takeuchi đối đầu Kang Ji Won

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Takeuchi đã lao vào tung liên hoàn đòn móc trái–phải, khiến Kang ngã xuống sàn và phải chịu thêm nhiều cú đấm. Tuy nhiên, một trong số những cú đấm đó đã trúng sau đầu đối thủ, khiến trận đấu bị tạm dừng.

Khi trận đấu trở lại, Takeuchi tiếp tục tung một cú móc trái trúng đích khiến Kang ngã gục lần nữa, rồi lao vào tung loạt cú đấm liên tiếp vào mặt đối phương buộc trọng tài phải dừng trận đấu. Chung cuộc, võ sĩ Nhật Bản thắng TKO (knock-out kỹ thuật).

Sau trận đấu, Takeuchi tự tin phát biểu: "Kang Ji-won là một võ sĩ mạnh với cú đấm rất tốt, nhưng tôi có cú đấm mạnh nhất. Tôi có thể hạ bất kỳ ai. Lần sau, hãy chờ đón thêm một cú knockout nữa!".

Takeuchi đánh bại Kang Ji-won

Khi khoản tiền thưởng 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) được công bố, Takeuchi đã giơ nắm đấm lên đầy phấn khích. Cuối cùng, anh cầm micro và gửi lời đến CEO Chatri của ONE Championship: "Tôi nghĩ ONE sẽ tổ chức sự kiện tại Tokyo vào tháng 11. Nếu được mời, chắc chắn sẽ có một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Xin hãy mời tôi!".

Takeuchi là một trong những võ sĩ hạng nặng được kỳ vọng nhất của Nhật Bản hiện nay. Năm ngoái, anh có thành tích toàn thắng 4 trận bằng KO tại giải DEEP và ra mắt ONE vào tháng 4 năm nay tại ONE Fight Night 30, nơi anh nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp khi bị Paul Elliott đánh bại bằng TKO.

Trong khi đó, Kang Ji-won là võ sĩ thực lực của Hàn Quốc, với thành tích 4 thắng – 3 thua tại ONE. Anh từng knockout nhiều đối thủ mạnh như Amir Aliakbari – võ sĩ nổi bật từ giải RIZIN, và cả 4 chiến thắng của Kang tại ONE đều bằng KO. Theo Tapology , võ sĩ người Hàn Quốc nặng 111,8 kg.