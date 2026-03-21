Hạ Úc, Nhật Bản vô địch giải nữ châu Á với thành tích bất bại, chỉ thua 1 bàn

Trong trận chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026, kỷ lục khán giả 74.397 người đã được ghi lại trong khuôn khổ một trận đấu nữ của AFC. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi từ hiệp một sau pha dứt điểm đẳng cấp của Hamano, và là khoảnh khắc mang tính quyết định, giúp Nhật Bản có lần thứ 3 vô địch giải đấu.

Xuyên suốt 6 trận của giải, đội bóng xứ "hoa anh đào" thể hiện phong độ ấn tượng với kỹ thuật vượt trội và lối chơi gắn kết để giữ mạch bất bại và chỉ thua đúng 1 bàn trước Hàn Quốc ở bán kết.

Ở trận chung kết chiều 21-3, tuyển Nhật Bản không chỉ kiểm soát tốt thế trận trong hiệp một mà còn cho thấy bản lĩnh khi chống đỡ sức ép dữ dội từ chủ nhà Úc ở hiệp hai.

Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Úc đã chơi đầy nỗ lực, đặc biệt trong 20-30 phút cuối trận khi dồn toàn lực tấn công. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng đều bị hàng thủ kín kẽ của Nhật Bản hóa giải. Thủ thành Yamashita cùng các hậu vệ liên tục cản phá, từ những cú sút xa đến các pha không chiến trong vòng cấm.

Dù không tạo ra thế trận đẹp mắt trong hiệp hai, Nhật Bản vẫn cho thấy sự lì lợm và tinh thần thi đấu kiên cường khi cần thiết. Chính khả năng phòng ngự tập trung và kỷ luật đã giúp họ đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà.

Chiến thắng chung cuộc 1-0 này giúp Nhật Bản có lần thứ ba đăng quang trong bốn kỳ Asian Cup gần nhất, tiếp tục khẳng định vị thế ở châu Á hiện tại. Đây cũng sẽ là bước chạy đà quan trọng cho họ hướng tới World Cup nữ 2027.

Ngoài ra, Ueki Riko của đội tuyển Nhật Bản cũng giành danh hiệu vua phá lưới của giải với 6 bàn.

