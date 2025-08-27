Hà Tĩnh giành chiến thắng trong trận đấu bị mất điện

Các cầu thủ Hà Tĩnh ăn mừng bàn thắng của Atshimene. ẢNH: QUỲNH MAI

Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa diễn ra trong bối cảnh tỉnh Hà Tĩnh vừa hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 5. Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã phải phối hợp chặt chẽ cùng ban tổ chức địa phương để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tại sân Hà Tĩnh nhằm tổ chức trận đấu.

Dẫu vậy, đơn vị tổ chức vẫn phải đối mặt với thử thách khi sự cố mất điện xảy ra ở phút 66, khiến hệ thống đèn chiếu sáng chính tắt hoàn toàn, buộc trọng tài phải cho tạm dừng trận đấu.

“Sự cố xảy ra do hệ thống điện lưới bị chập. Hệ thống điện phục vụ truyền hình và bảng LED không bị ảnh hưởng. Sự cố điện có thể là hậu quả sau cơn bão số 5 vừa qua tại địa phương. Ban tổ chức địa phương đã nhanh chóng khắc phục và trận đấu được tiếp tục sau 24 phút tạm ngưng”, đại diện Công ty VPF thông tin.

Sự cố mất điện tại sân Hà Tĩnh. ẢNH: QUỲNH MAI

Dù bị gián đoạn, tinh thần thi đấu của đội chủ nhà không hề bị ảnh hưởng. Trước đó, Hà Tĩnh đã nhập cuộc tốt và tạo ra nhiều cơ hội, dù liên tiếp bị bỏ lỡ bởi Bùi Duy Thường, Lê Viktor...

Tuy nhiên, sự kiên trì của thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh đã được đền đáp ở phút 44. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Charles Atshimene bật cao đánh đầu, đưa bóng đập cột dọc rồi bay vào lưới, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng này giúp Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, thất bại này tiếp tục kéo dài chuỗi trận đáng thất vọng của Thanh Hóa, khi họ mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm và vẫn đang đứng cuối bảng. Nguy cơ tân HLV người Hàn Quốc Choi Won Kwon bị sa thải hoặc chủ động từ chức tại đội bóng xứ Thanh là điều hoàn toàn có thể xảy ra.