Hạ tiếp Everton, Liverpool giữ mạch toàn thắng Giải Ngoại hạng Anh

Trận cầu sớm nhất vòng 5 Premier League tối 20-9 tại sân Anfield khởi đầu theo cách không thể thuận lợi hơn cho Liverpool. Đoàn quân của HLV Arne Slot chỉ mất 10 phút để xuyên thủng mành lưới đối thủ láng giềng. Từ pha phối hợp trung lộ mạch lạc, Ryan Gravenberch băng lên dứt điểm chuẩn xác, mở tỉ số cho "Lữ đoàn đỏ".



Ryan Gravenberch mở tỉ số cho đội chủ nhà

Không dừng lại ở đó, thế trận tấn công áp đảo giúp Liverpool sớm nhân đôi cách biệt. Phút 29, tân binh Hugo Ekitike tận dụng sai sót của hàng thủ Everton, thoát xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 trong sự vỡ òa của khán giả Anfield.

Hai pha lập công sớm giúp chủ nhà thoải mái triển khai lối chơi, trong khi Everton bế tắc và gần như không tạo được sức ép đáng kể trong hiệp 1.

Hugo Ekitike nhân đôi cách biệt cho "The Kop"

Sau giờ nghỉ, kịch bản thay đổi khi Everton dồn toàn lực tấn công. Những sự điều chỉnh nhân sự của HLV David Moyes ít nhiều mang lại hiệu quả. Phút 58, Iliman Ndiaye và Jack Grealish phối hợp đẹp mắt trước khi Idrissa Gueye dứt điểm tung lưới thủ thành Alisson, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Bàn thắng giúp đội khách chơi hưng phấn hơn, liên tiếp gây sóng gió trước khung thành Liverpool.

Idrissa Gueye thu ngắn cách biệt còn 1-2 cho Everton

Tuy nhiên, trong những thời khắc khó khăn, bản lĩnh của đội bóng đang dẫn đầu Premier League lên tiếng. HLV Arne Slot tung Florian Wirtz và Alexander Isak vào sân để gia cố tuyến giữa, đồng thời giảm tải áp lực cho hàng thủ. Lối chơi cân bằng trở lại, Liverpool đứng vững trước các đợt tấn công của Everton và bảo toàn chiến thắng 2-1.



Liverpool đứng vững đến phút cuối, bảo toàn chiến thắng

Ba điểm giúp "Lữ đoàn đỏ" toàn thắng cả 5 trận đầu mùa, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Trái lại, Everton nhận trận thua thứ hai và vẫn loay hoay tìm công thức ổn định.

Liverpool và kỳ tích toàn thắng 5 trận mở màn mùa giải

Màn trình diễn của Liverpool ở derby Merseyside cho thấy sức mạnh tấn công ấn tượng nhưng cũng bộc lộ những lỗ hổng cần khắc phục, nhất là khả năng kiểm soát thế trận trong hiệp 2. Dẫu vậy, chiến thắng trước kình địch cùng chuỗi khởi đầu hoàn hảo là tín hiệu lạc quan cho tham vọng chinh phục ngôi vương mùa này.