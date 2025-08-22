“Hạ Sơn Hổ” Trương Minh Dương: Thay đổi định kiến “Trung Quốc thiếu võ sĩ hạng cân nặng”

Minh Dương muốn thay đổi định kiến về làng MMA hạng nặng Trung Quốc

Đây là lần đầu tiên sau 8 năm trời, Bát giác đài của UFC quay trở lại với “Bến Thượng Hải”, kể từ sự kiện ra mắt hồi năm 2017. Vinh dự này nhờ vào công của “Hạ Sơn Hổ” Minh Dương, một võ sinh Thiếu Lâm Tự, cựu võ sĩ Tán Đả đã và đang làm rạng danh làng MMA Trung Quốc ở hạng dưới nặng.

Minh Dương hiện đang sở hữu thành tích “bất khả chiến bại” - “toàn lực chiến thắng” tại Bát giác đài của UFC. Trong đó, chiến thắng ấn tượng nhất chính là bằng TKO trước Anthony “Sư tử tâm” Smith ở sự kiện UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates hồi tháng 4 rồi. Chiến thắng khiến anh thành danh.

Đối thủ của anh trong trận đấu này là một võ sĩ giàu kinh nghiệm. Võ sĩ 33 tuổi người Brazil đã thượng đài gần 7 năm ở UFC và hiện nằm trong Tốp 15 võ sĩ hạng dưới nặng. Walker sở hữu khả năng ra đòn mạnh mẽ, với 16 KO và 3 lần Submission bằng đòn khóa siết trong 21 trận thắng của sự nghiệp.

Walker có 2 lần giành chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại UFC, từng hạ gục những võ sĩ nổi tiếng như là Khalil Rountree, Ion Cutelaba, Paul Craig và Ryan Spann, và cũng 2 lần mặt đối mặt với Nhà Đương kim vô địch Magomed Ankalaev. Walker sở hữu vô số đòn đánh bất ngờ, nhưng khả năng chống chịu va chạm là một vấn đề đáng kể.

Với Minh Dương, việc thượng đài ở “Bến Thượng Hải” và là động lực, nhưng cũng lại là áp lực to lớn. Anh vừa thẳng thắng chia sẻ với Fighting Fans về vai trò lịch sử của chính mình tại UFC và hành trình kết nối giữa Giải MMA hàng đầu thế giới với làng MMA còn rất non trẻ của “Cái nôi võ thuật thế giới”...

“Thứ nhất, tôi muốn khuyến khích nhiều võ sĩ tên tuổi hơn tham gia vào môn thể thao này. Và cùng thúc đẩy nhau tiến lên phía trước. Thứ hai, tôi muốn giúp nhiều người hơn nữa thay đổi định kiến cho rằng “Trung Quốc không có đủ những võ sĩ ở hạng cân nặng”, để cùng nỗ lực với nhau trở nên mạnh mẽ hơn nữa”.

Cả đất nước có hàng triệu võ sĩ và rất nhiều trong số này đang tập luyện và thi đấu MMA, kỳ vọng chứng kiến Minh Dương “bảo lưu kết tòa toàn thắng bằng kết liễu” và lọt vào nhóm “Thập đại cao thủ ở hạng cân dưới nặng của UFC” là rất lớn. Nhưng “Hạ Sơn Hổ” tỏ ra rất là tỉnh táo và trưởng thành trước tuổi...

“Có lẽ mọi người chỉ mong chờ một trận đấu hay và hấp dẫn, vì cảm giác thật mãn nguyện khi xem một trận đấu kết thúc trước hiệp đấu cuối cùng. Nhưng theo tôi thì, tất cả chúng ta nên cùng nỗ lực - chuẩn bị cho một trận đấu trọn vẹn, thay vì chỉ cố gắng hạ gục KO hay là xử Submission đối thủ”, Minh Dương cho biết.

“Bởi vì nếu lúc nào cũng mang gánh nặng áp lực thành tích, thì thứ nhất, việc luyện tập chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và thứ hai, tâm lý của chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng ở trước và cả trong thời gian thi đấu. Tôi và đội của mình có một kế hoạch khác. Chúng tôi đang chuẩn bị cho năm hiệp đấu. Nếu tìm thấy cơ hội, chúng tôi sẽ nắm bắt”.