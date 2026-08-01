Hà Nội vượt qua Sơn La, tiếp tục bám đuổi ngôi đầu giải U16 nữ Quốc gia 2026

Hà Nội đánh bại chủ nhà Sơn La với tỷ số 2-0 ở lượt 4 Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026, qua đó tiếp tục duy trì cuộc bám đuổi Phong Phú Hà Nam trên bảng xếp hạng.

Chiều 1/8, lượt trận thứ hai của vòng 4 Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 chứng kiến cuộc so tài giữa chủ nhà Sơn La và Hà Nội. Trước áp lực từ chiến thắng 5-1 của Phong Phú Hà Nam trước TP.HCM ở trận đấu trước đó, đội bóng Thủ đô buộc phải giành trọn 3 điểm nếu không muốn bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua vô địch.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội là đội chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, Sơn La nhập cuộc đầy quyết tâm, duy trì đội hình chặt chẽ và không ngại tranh chấp ở khu vực giữa sân. Lối chơi kỷ luật của đội chủ nhà khiến Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm.

Trong suốt hiệp 1, cả hai đội đều có những thời điểm gây sức ép về phía khung thành đối phương nhưng không bên nào tận dụng thành công. Thế cân bằng được giữ nguyên khi hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội gia tăng sức ép và những điều chỉnh trong cách tiếp cận trận đấu nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 45, Nguyễn Thị Ngọc Ánh tận dụng tốt cơ hội để dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội bóng Thủ đô.

Bàn thắng giúp Hà Nội thi đấu hưng phấn hơn và tiếp tục kiểm soát thế trận. Chỉ ít phút sau, đến phút 54, Phan Thị Thu Phương ghi bàn nhân đôi cách biệt, tạo lợi thế an toàn cho đội khách.

Trong khoảng thời gian còn lại, Sơn La nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số nhưng vấp phải hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn của Hà Nội. Đội bóng chủ nhà không thể tạo nên khác biệt và đành chấp nhận thất bại 0-2.

Chiến thắng này giúp Hà Nội có 7 điểm sau 4 lượt trận, tiếp tục xếp thứ hai trên bảng xếp hạng và duy trì khoảng cách 3 điểm với đội đầu bảng Phong Phú Hà Nam. Trong khi đó, Sơn La dừng ở 4 điểm, tạm đứng thứ ba, còn TP.HCM vẫn xếp cuối với 1 điểm.