Hà Nội và Thể Công Viettel giành hai vé đầu tiên vào bán kết U21 Quốc gia 2026

Hà Nội vượt qua Công an Hà Nội trên chấm luân lưu, trong khi Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND 1-0 để trở thành hai đội đầu tiên góp mặt ở bán kết U21 Quốc gia 2026.

Chiều 20/7, hai trận tứ kết đầu tiên của VCK Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 đã diễn ra đầy kịch tính. Sau 90 phút và loạt sút luân lưu căng thẳng, Hà Nội cùng Thể Công Viettel là hai cái tên đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết.

Ở trận đấu giữa Hà Nội và Công an Hà Nội, đội bóng Thủ đô sớm chiếm thế chủ động với khả năng kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tạo sức ép lên phần sân đối phương. Trong khi đó, Công an Hà Nội chủ động lùi sâu đội hình, chờ đợi cơ hội phản công.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Hà Nội cuối cùng cũng mở tỷ số ở phút 35. Hồng Phong thực hiện thành công quả phạt đền, giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, lợi thế của Hà Nội chỉ kéo dài ít phút khi Khải Bình tận dụng tốt một pha tấn công để ghi bàn gỡ hòa 1-1 ngay trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội tiếp tục duy trì sức ép nhưng bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 60. Từ một pha phản công sắc bén, Khải Bình hoàn tất cú đúp, đưa Công an Hà Nội vượt lên dẫn 2-1.

Không chấp nhận thất bại, Hà Nội dồn toàn lực tấn công và được đền đáp ở phút 70 khi Xuân Toàn lập công, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2.

Hai đội không thể ghi thêm bàn thắng trong thời gian còn lại và buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11 m, các cầu thủ Hà Nội thi đấu bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-2, qua đó giành quyền góp mặt ở bán kết.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND diễn ra với thế trận chặt chẽ khi hai đội đều hiểu rất rõ lối chơi của nhau. Sau hơn 20 phút giằng co, bước ngoặt xuất hiện ở phút 24 khi Hoàng Khanh dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Có được lợi thế, Thể Công Viettel chủ động chơi chắc chắn và tổ chức phòng ngự kỷ luật. Phía bên kia, PVF-CAND liên tục đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đội bóng áo lính.

Chung cuộc, Thể Công Viettel giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để đoạt tấm vé vào bán kết. Ngược lại, PVF-CAND chính thức trở thành cựu vương khi dừng bước ngay từ vòng tứ kết. Hà Nội và Thể Công Viettel là hai đội đầu tiên góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất của VCK Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026.