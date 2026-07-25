Hà Nội và PVF giành vé vào bán kết U17 Quốc gia 2026

U17 Hà Nội và U17 PVF là hai cái tên cuối cùng góp mặt ở bán kết Giải U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 sau những chiến thắng đầy kịch tính tại vòng tứ kết.

Chiều 25/7, vòng tứ kết Giải bóng đá U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 khép lại với hai trận đấu hấp dẫn, qua đó xác định đầy đủ bốn đội góp mặt ở vòng bán kết là Huế, SHB Đà Nẵng, Hà Nội và PVF.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Pleiku Arena, U17 Hà Nội chạm trán U17 PVF-CAND. Với lợi thế về thể hình, kinh nghiệm và lực lượng lớn tuổi hơn, đội bóng Thủ đô nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Dưới sự dẫn dắt của tuyển thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực, Hà Nội liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, các cầu thủ PVF-CAND, chủ yếu thuộc lứa tuổi 2010, đã thi đấu đầy tự tin, tổ chức phòng ngự kỷ luật và nhiều lần hóa giải thành công các pha tấn công của đối thủ.

Sau nhiều nỗ lực, Hà Nội cũng tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 60. Từ quả phạt góc do Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện, Nguyễn Khắc Minh Đức bật cao đánh đầu chuẩn xác, không cho thủ môn Gia Bảo cơ hội cản phá, mở tỷ số 1-0.

Những phút còn lại, PVF-CAND dồn đội hình lên tấn công với hy vọng tìm bàn gỡ. Dù vậy, hàng thủ Hà Nội chơi chắc chắn và không để đối phương tạo nên bất ngờ, qua đó bảo toàn chiến thắng tối thiểu để giành quyền vào bán kết.

Trong khi đó, trận tứ kết trên sân Hàm Rồng giữa U17 SLNA và U17 PVF diễn ra vô cùng căng thẳng. Hai đội nhập cuộc với thế trận cân bằng, liên tục ăn miếng trả miếng nhưng đều gặp khó trước sự chắc chắn của hàng phòng ngự đối phương.

Bước ngoặt chỉ đến ở những phút cuối. Phút 76, từ tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, Minh Thủy kiến tạo thuận lợi để Việt Duy dứt điểm cận thành, đưa SLNA vượt lên dẫn trước.

Tưởng như chiến thắng đã thuộc về đội bóng xứ Nghệ thì đúng vào phút bù giờ thứ ba, PVF được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa bật cao đánh đầu chính xác, gỡ hòa 1-1 trong sự vỡ òa của các đồng đội.

Không thể phân định thắng thua sau 90 phút, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11 m, PVF tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công cả bốn lượt sút, trong khi SLNA đá hỏng hai lần.

Giành chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu, PVF đoạt tấm vé cuối cùng vào bán kết.

Với kết quả này, vòng bán kết Giải U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 sẽ chứng kiến hai cặp đấu gồm Huế gặp SHB Đà Nẵng và Hà Nội đối đầu PVF, hứa hẹn những màn so tài hấp dẫn để tranh quyền góp mặt ở trận chung kết.