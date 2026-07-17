Hà Nội thắng đậm 8-0, Đồng Nai gây địa chấn ngày ra quân VCK U17 Quốc gia 2026

Hà Nội tạo màn ra quân bùng nổ với chiến thắng 8-0 trước Lâm Đồng, trong khi Đồng Nai bất ngờ quật ngã PVF-CAND ở lượt mở màn VCK U17 Quốc gia 2026.

Chiều 17/7, Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu đầu tiên của bảng B và C. Hà Nội tạo dấu ấn bằng chiến thắng đậm nhất ngày thi đấu, còn Đồng Nai trở thành cái tên gây bất ngờ lớn khi đánh bại ứng viên vô địch PVF-CAND.

Trên sân Hàm Rồng 5, Hà Nội phô diễn sức mạnh vượt trội trước Lâm Đồng bằng chiến thắng 8-0. Đội bóng Thủ đô sớm áp đặt thế trận và mở tỷ số ở phút 23 nhờ công của Trần Hải Dương. Chỉ bốn phút sau, Trần Hoàng Việt nhân đôi cách biệt, mở màn cho cơn mưa bàn thắng.

Trước khi hiệp một khép lại, Chu Ngọc Nguyễn Lực và Võ Đức Đạt tiếp tục ghi tên lên bảng tỷ số, giúp Hà Nội dẫn trước tới 4-0. Sang hiệp hai, thế trận một chiều vẫn được duy trì. Nguyễn Lực hoàn tất cú đúp ở phút 85, trong khi Trần Mạnh Quân, Nguyễn Khắc Minh Đức và Bùi Phi Hùng lần lượt lập công để ấn định thắng lợi 8-0.

Lâm Đồng càng gặp khó khi chỉ còn 10 người từ phút 51 sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Dương Nguyễn Viên Phát. Hà Nội cũng mất Nguyễn Hữu Trường ở phút 79 vì thẻ đỏ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến chiến thắng áp đảo của đội bóng Thủ đô.

Ở bảng B, CLB Bóng đá TP Hồ Chí Minh cũng khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An. Đội bóng phía Nam vượt lên ở phút 23 khi Nguyễn Lê Quang Khải thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Đậu Quang Hưng bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Đến phút 34, chính Đậu Quang Hưng tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung thành để ghi bàn nhân đôi cách biệt. Trong hiệp hai, Sông Lam Nghệ An tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu tập trung của đối thủ, đành chấp nhận thất bại 0-2.

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu đến ở bảng C, khi Đồng Nai đánh bại PVF-CAND với tỷ số tối thiểu 1-0. Hai đội tạo ra thế trận cân bằng và tưởng như sẽ chia điểm thì đúng phút 90, Nguyễn Hoàng Công Anh ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng quý giá cho Đồng Nai trước một trong những ứng viên sáng giá của giải.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Huế cũng có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Đồng Tháp 1-0. Bàn thắng duy nhất được Nguyễn Viết Tài ghi ở phút 83, giúp đại diện miền Trung giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Sau lượt trận mở màn, Hà Nội tạm dẫn đầu bảng B nhờ hiệu số vượt trội, xếp trên CLB Bóng đá TP Hồ Chí Minh. Tại bảng C, Đồng Nai và Huế cùng có chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu tiếp theo, hứa hẹn những diễn biến hấp dẫn ở các lượt trận sắp tới.