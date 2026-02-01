Hà Nội tạo địa chấn trước TP.HCM; Phong Phú Hà Nam chính thức đăng quang ngôi vô địch

Ở trận đấu tâm điểm của lượt 10, U19 TP.HCM bước vào cuộc đối đầu với Hà Nội trong tâm thế của đội bóng cạnh tranh ngôi á quân và sớm thể hiện ưu thế. Phút 26, từ một tình huống tổ chức tấn công mạch lạc, Nguyễn Thị Thùy Linh dứt điểm chính xác mở tỷ số, giúp TP.HCM tạm dẫn trước 1-0 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, U19 Hà Nội thi đấu đầy quyết tâm, đẩy cao đội hình và tạo sức ép liên tục. Những nỗ lực của đội bóng Thủ đô được đền đáp ở phút 63 khi Nguyễn Thị Thương ghi bàn gỡ hòa, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ, khi An Hoàng Cúc tỏa sáng với pha lập công ở phút 90+3, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Hà Nội, qua đó tạo nên bất ngờ lớn ở lượt đấu cuối.

Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên T&T chạm trán Than Khoáng Sản Việt Nam trong cuộc so tài mang ý nghĩa cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội bóng xứ chè bùng nổ trong hiệp 2. Phút 72, Trần Thị Hương khai thông thế bế tắc trước khi Đỗ Thị Thúy Nga lập cú đúp, giúp Thái Nguyên T&T giành chiến thắng thuyết phục 3-0.

Kết thúc lượt 10 cũng là thời điểm Giải bóng đá nữ VĐ U19 quốc gia – Cúp Acecook 2026 chính thức hạ màn. Phong Phú Hà Nam đăng quang ngôi vô địch, TP.HCM giành vị trí á quân, Thái Nguyên T&T đứng thứ ba, trong khi Hà Nội và Than KSVN lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo. Mùa giải khép lại với nhiều tín hiệu tích cực, cho thấy sự phát triển và tính cạnh tranh ngày càng cao của bóng đá nữ trẻ Việt Nam.