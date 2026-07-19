Hà Nội sớm vào tứ kết U17 Quốc gia 2026, cuộc đua các bảng vẫn nóng bỏng

Hà Nội trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026, trong khi cuộc cạnh tranh ở các bảng A, B và C vẫn rất quyết liệt sau hai lượt đấu.

Chiều 18 và 19/7, lượt trận thứ hai vòng bảng VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 tiếp tục diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý. Trong khi Hà Nội sớm ghi tên mình vào tứ kết bằng hai chiến thắng liên tiếp, các bảng đấu còn lại vẫn chưa ngã ngũ khi nhiều đội bóng còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Hà Nội giành vé tứ kết đầu tiên

Tâm điểm của ngày thi đấu 19/7 là bảng C, nơi Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đối đầu Huế. Đội bóng Thủ đô nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo lợi thế với các pha lập công của Hải Dương ở phút 10 và Mạnh Quân ở phút 14. Trước khi hiệp một khép lại, Hà Nội ghi thêm hai bàn thắng để dẫn trước 4-0.

Sang hiệp hai, Huế vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp có hai bàn rút ngắn cách biệt ở các phút 66 và 68. Tuy nhiên, nỗ lực của đội bóng Cố đô là không đủ để tạo nên màn ngược dòng khi Hà Nội bảo toàn chiến thắng 4-2.

U17 Hà Nội sớm đoạt vé đi tiếp.

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, Hà Nội trở thành đội đầu tiên giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Đồng Tháp vượt qua Lâm Đồng với tỷ số 2-1 để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Lâm Đồng gần như không còn cơ hội sau hai trận toàn thua.

Bảng B: Cuộc đua trở nên khó lường

Sau thất bại ở trận ra quân, Sông Lam Nghệ An đã có màn đáp trả mạnh mẽ khi đánh bại Đồng Nai với tỷ số đậm 5-0. Văn Sáng mở tỷ số ở phút 35 trước khi Đăng Huy nhân đôi cách biệt trong thời gian bù giờ hiệp một. Sang hiệp hai, Văn Sáng hoàn tất cú đúp, còn Văn Lâm ghi thêm hai bàn để khép lại chiến thắng tưng bừng cho đội bóng xứ Nghệ.

U17 SLNA có chiến thắng ấn tượng 5-0.

Ở trận đấu còn lại, PVF-CAND cũng trở lại đầy ấn tượng bằng chiến thắng 3-1 trước CLB Bóng đá TP.HCM. Đội bóng này ghi tới ba bàn ngay trong hiệp một và dù đối thủ có bàn danh dự sau giờ nghỉ, PVF-CAND vẫn bảo toàn lợi thế để giành trọn 3 điểm.

Những kết quả này khiến cục diện bảng B trở nên vô cùng hấp dẫn khi cả bốn đội đều còn cơ hội cạnh tranh suất vào tứ kết trước lượt đấu cuối.

Thể Công Viettel I giữ ngôi đầu bảng A

Trước đó một ngày, bảng A chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai ứng viên vô địch là Thể Công Viettel I và PVF. Hai đội thi đấu chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn và không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Sau 90 phút, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Kết quả này giúp cả Thể Công Viettel I và PVF cùng có 4 điểm sau hai lượt trận. Đội bóng áo lính tạm dẫn đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Ở trận đấu còn lại, chủ nhà LPBank HAGL tiếp tục gây thất vọng khi nhận thất bại thứ hai liên tiếp. Sau hiệp một không có bàn thắng, SHB Đà Nẵng tạo khác biệt ở phút 56 với pha đánh đầu chính xác của Đình Giang sau một tình huống phối hợp đẹp mắt.

Dù rất nỗ lực trong quãng thời gian còn lại, LPBank HAGL không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương và chấp nhận thất bại 0-1. Chiến thắng đầu tiên giúp SHB Đà Nẵng thắp sáng hy vọng giành vé vào vòng knock-out.

Sau hai lượt trận, chỉ có Hà Nội chắc chắn góp mặt ở tứ kết. Những tấm vé còn lại sẽ được xác định ở lượt đấu cuối vòng bảng, hứa hẹn mang đến nhiều cuộc cạnh tranh hấp dẫn tại VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026.