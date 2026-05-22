Hà Nội II thắng kịch tính Than KSVN trên chấm luân lưu, cán đích hạng 5

Chiều 22/5, trận tranh hạng 5 Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 giữa Hà Nội II và Than KSVN đã diễn ra hấp dẫn trên sân Thái Nguyên. Dù được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, Than KSVN lại gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi đầy quyết tâm của đội bóng trẻ Hà Nội II.

Than KSVN là đội kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp một và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ Hà Nội II khiến đội bóng vùng mỏ không thể tìm được bàn thắng.

Hà Nội II (áo vàng) chiến thắng trên loạt sút luân lưu cân não.

Sang hiệp hai, bất ngờ xảy ra khi Hà Nội II vượt lên dẫn trước. Từ tình huống gây sức ép sau hai pha đá phạt liên tiếp bên cánh trái, cầu thủ Bảo Trâm bên phía Than KSVN lúng túng phản lưới nhà, giúp đội bóng Thủ đô mở tỷ số (47').

Dẫu vậy, Than KSVN đã kịp đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở phút 87. Những nỗ lực tấn công liên tiếp giúp đội bóng áo xanh có bàn gỡ 1-1, qua đó kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu cân não.

Trên chấm 11m, Hà Nội II cho thấy bản lĩnh tốt hơn. Dù thủ môn Ái Vy bên phía Than KSVN có một pha cản phá thành công, thủ thành Hoài Thương của Hà Nội II mới là người tỏa sáng khi đẩy được 2 cú sút của đối phương. Chung cuộc, Hà Nội II thắng 4-3 ở loạt luân lưu để giành vị trí thứ 5 chung cuộc tại giải năm nay.

Kết quả này được xem là bất ngờ thú vị của giải đấu khi Hà Nội II sở hữu lực lượng trẻ và bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn. Trong khi đó, Than KSVN sẽ có lý do để tiếc nuối khi họ từng được kỳ vọng tiến sâu nhờ kinh nghiệm cùng truyền thống của mình.