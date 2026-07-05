Hà Nội I và TP.HCM I cùng thắng ở vòng 4 giải nữ VĐQG 2026, cuộc đua đầu bảng thêm hấp dẫn

Hà Nội I và TP.HCM I đều giành trọn 3 điểm ở vòng 4 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, qua đó tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua vô địch.

Hà Nội I vượt khó để có chiến thắng đầu tiên

Vòng 4 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 chứng kiến niềm vui của hai ứng viên hàng đầu là Hà Nội I và TP.HCM I khi cùng giành chiến thắng, qua đó tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Trên sân nhà, Hà Nội I tiếp đón Phong Phú Hà Nam trong trận đấu được dự báo nhiều khó khăn. Quả thật, cách các cầu thủ trẻ của đội khách thi đấu khiến hàng công của Hà Nội I không dễ tìm đường vào khung thành đối phương. Thậm chí, Phong Phú Hà Nam cũng sở hữu không ít pha phản công đáng chú ý. Dù vậy, 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, sức ép của đội bóng thủ đô tạo ra lớn hơn rất nhiều. Thế trận dần nghiêng về phía cô trò HLV Minh Nguyệt. Sau nhiều nỗ lực tấn công, Hà Nội I có được điều mình cần. Phút 70, từ đường tạt bóng của Nguyễn Thị Thanh Nhã, Đặng Thị Duyên bay người đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội I. 10 phút sau, từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải của đồng đội, Phạm Hải Yến đánh đầu chính xác nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 85, Hồng Yêu không chiến chuẩn xác giúp Phong Phú Hà Nam rút gắn tỉ số xuống còn 1-2 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

TP.HCM I thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch

Trong khi đó, TP.HCM I tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại Than KSVN với tỷ số 2-0.

Than KSVN có lợi thế sân nhà nhưng không thể giữ lại điểm số trước TP.Hồ Chí Minh I. Phút 15, Diễm My để mất bóng ở khu vực giữa sân. Trần Thị Thùy Trang tung đường chọc khe rất hay để Phan Thị Trang xâm nhập vòng cấm, cô dứt điểm gọn gàng mở tỉ số trận đấu cho TP.Hồ Chí Minh I.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Phút 58, Thu Xuân tung cú sút uy lực trong vòng cấm. Thủ môn Ái Vy bên phía Than KSVN cản phá thành công nhưng Phan Thị Trang băng vào đá bồi dễ dàng nhân đôi cách biệt cho TP.Hồ Chí Minh I. Nỗ lực của đội bóng vùng mỏ không mang đến hiệu quả và họ chấp nhận thua 0-2.

Cuộc đua vô địch ngày càng nóng

Trước đó vào hôm qua 4/7, Thái Nguyên T&T thắng Hà Nội II 2-0. Trên sân Hà Đông, Thái Nguyên T&T sớm chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, trước lối chơi đầy nỗ lực của Hà Nội II, đội khách phải chờ đến phút 32 mới có bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc của Thu Thìn, thủ môn Hoài Thương xử lý không dứt khoát, tạo điều kiện để Thu Trang băng vào dứt điểm cận thành, đưa Thái Nguyên T&T vượt lên.

Sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T tiếp tục làm chủ cuộc chơi nhưng gặp không ít khó khăn trong khâu dứt điểm khi cơn mưa khiến mặt sân trơn và bóng ướt. Phải đến phút 85, đội khách mới nhân đôi cách biệt. Từ quả tạt của Thu Thìn, Dương Thị Vân bật cao đánh đầu chính xác, ấn định chiến thắng 2-0.

Sau vòng 4, Hà Nội I và TP.HCM I đều có được niềm vui chiến thắng, trong khi Thái Nguyên T&T cũng giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu. Điều đó hứa hẹn cuộc đua vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ ngày càng hấp dẫn khi khoảng cách giữa các đội vẫn rất sít sao.

Ở những vòng đấu tiếp theo, mỗi trận đấu đều có thể tạo ra bước ngoặt lớn trên bảng xếp hạng. Với lực lượng đồng đều cùng phong độ ổn định, Hà Nội I và TP.HCM I được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên màn cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch mùa giải năm nay.