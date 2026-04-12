Hà Nội I và Thể Công Viettel I thẳng tiến chung kết U15 Quốc gia 2026

Chiều 11/4, hai trận bán kết Giải U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra với những màn trình diễn thuyết phục của Hà Nội I và Thể Công Viettel I. Không chỉ giành chiến thắng, cả hai đội còn cho thấy sự vượt trội về tổ chức lối chơi, thể lực lẫn bản lĩnh thi đấu, qua đó xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

Ở trận bán kết đầu tiên, Hà Nội I chạm trán Tây Ninh trong cuộc đối đầu được đánh giá khá cân bằng. Tuy nhiên, đại diện Thủ đô nhanh chóng khẳng định đẳng cấp bằng thế trận chủ động ngay từ những phút đầu. Với khả năng kiểm soát bóng tốt và những pha phối hợp nhóm nhuần nhuyễn, Hà Nội I liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Hà Nội I đã cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng này giúp đội bóng trẻ Thủ đô chơi thanh thoát hơn, trong khi Tây Ninh buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa thể xuyên phá hàng thủ chắc chắn của đối phương, Tây Ninh lại để lộ nhiều khoảng trống phía sau.

Tận dụng điều đó, Hà Nội I tiếp tục có thêm bàn thắng để gia tăng cách biệt, qua đó kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những phút cuối, dù rất nỗ lực, Tây Ninh vẫn không thể xoay chuyển tình hình và chấp nhận thất bại. Chiến thắng thuyết phục giúp Hà Nội I trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, Thể Công Viettel I đối đầu SLNA – một trong những ứng viên nặng ký của giải. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều nhập cuộc đầy quyết tâm. Tuy nhiên, Thể Công Viettel I là đội tận dụng cơ hội tốt hơn.

Ngay trong hiệp một, đội bóng áo lính đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau một tình huống tổ chức tấn công bài bản. Bước sang hiệp hai, SLNA nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng điều đó cũng khiến họ để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ.

Thể Công Viettel I tiếp tục trừng phạt sai lầm của đối phương bằng thêm những pha lập công quan trọng, qua đó nới rộng cách biệt và dần định đoạt trận đấu. Dù SLNA rất cố gắng trong quãng thời gian còn lại, nhưng họ không thể lật ngược thế cờ trước một đối thủ chơi kỷ luật và hiệu quả.

Trước đó, ở vòng tứ kết, cả Hà Nội I và Thể Công Viettel I đều giành những chiến thắng đậm để vào bán kết, cho thấy phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu. Hà Nội I từng thắng Quảng Nam 5-1, trong khi Thể Công Viettel I vượt qua SHB Đà Nẵng 4-0 với thế trận áp đảo hoàn toàn.

Việc hai đại diện của bóng đá trẻ Thủ đô cùng góp mặt ở trận chung kết không phải là điều quá bất ngờ, khi họ đã thể hiện sự vượt trội cả về chuyên môn lẫn chiều sâu lực lượng từ đầu giải. Trận đấu cuối cùng vì thế được kỳ vọng sẽ là màn so tài hấp dẫn, nơi những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam tranh tài cho chức vô địch.

Chung kết U15 Quốc gia 2026 không chỉ là cuộc chiến danh hiệu, mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ khẳng định mình, mở ra cánh cửa tiến xa hơn trong sự nghiệp. Với những gì đã thể hiện, cả Hà Nội I và Thể Công Viettel I hứa hẹn sẽ mang đến một trận cầu chất lượng, xứng đáng là màn khép lại hoàn hảo cho giải đấu năm nay.