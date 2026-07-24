Hà Nội I, TP.HCM I và Thái Nguyên T&T cùng thắng ở vòng 8 giải nữ VĐQG 2026

Hà Nội I, TP.HCM I và Thái Nguyên T&T đều giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ 8 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, tiếp tục tạo nên cuộc đua hấp dẫn trên nhóm đầu bảng.

Chiều 24/7, lượt trận thứ 8 Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 chứng kiến phong độ ấn tượng của các đội bóng mạnh. Hà Nội I, TP.HCM I và Thái Nguyên T&T đều giành chiến thắng để tiếp tục cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu.

Trên sân nhà, Hà Nội I không gặp nhiều khó khăn trước Hà Nội II trong trận derby Thủ đô. Với đội hình chất lượng vượt trội, đoàn quân của HLV chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Hà Nội I mở tỷ số ở phút 24 nhờ pha xử lý đẳng cấp của Ánh Mỹ. Tiền vệ này đi bóng vượt qua ba hậu vệ trước khi tung cú dứt điểm tinh tế, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Đến phút 43, Nguyễn Thị Thanh Nhã nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm quyết đoán, giúp Hà Nội I khép lại hiệp một với lợi thế an toàn.

Sang hiệp hai, đội bóng Thủ đô tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Phút 61, tiền đạo kỳ cựu Phạm Hải Yến thực hiện thành công một quả đá phạt đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội I.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, TP.HCM I tiếp tục khẳng định sức mạnh khi áp đảo hoàn toàn TP.HCM II. Đội bóng giàu thành tích của bóng đá nữ Việt Nam sớm tạo lợi thế trong hiệp một với hai bàn thắng của K'Thủa và Lê Hoài Lương.

Sau giờ nghỉ, TP.HCM I chơi bùng nổ hơn nữa. Thùy Linh nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 51 trước khi Quỳnh Anh, Alves và Huỳnh Như lần lượt điền tên lên bảng điện tử, khép lại chiến thắng đậm 6-0.

Trong trận đấu cuối cùng của lượt 8, Thái Nguyên T&T có chuyến làm khách không dễ dàng trên sân của Phong Phú Hà Nam. Hai đội tạo ra thế trận giằng co trong phần lớn thời gian, nhưng đại diện xứ chè tận dụng cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng 2-1.

Ba điểm quý giá giúp Thái Nguyên T&T tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu, trong khi Hà Nội I và TP.HCM I duy trì phong độ ổn định, khẳng định vị thế của những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 mùa này.