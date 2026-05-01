Hà Nội I đấu TP.HCM ở chung kết Cúp Quốc gia nữ 2026 sau hai trận bán kết nghẹt thở

Chiều 23/5, hai trận bán kết Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 diễn ra đầy căng thẳng và kịch tính. Sau 90 phút bất phân thắng bại, cả Hà Nội I lẫn TP.HCM đều phải nhờ tới loạt sút luân lưu để giành quyền góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

Hà Nội I vượt Thái Nguyên T&T trên chấm 11m

Ở trận bán kết đầu tiên, Hà Nội I chạm trán Thái Nguyên T&T trong màn so tài được đánh giá khá cân bằng. Đội bóng thủ đô nhập cuộc chủ động hơn, nhưng Thái Nguyên T&T cũng cho thấy sự khó chịu với lối chơi giàu tốc độ và pressing quyết liệt.

Hai đội tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý trong suốt thời gian thi đấu chính thức nhưng các chân sút đều không thể tận dụng thành công. Hàng phòng ngự thi đấu tập trung cùng sự xuất sắc của hai thủ môn khiến trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hà Nội I (áo hồng) giành vé vào Chung kết.

Bước vào loạt sút luân lưu cân não, bản lĩnh của Hà Nội I đã lên tiếng đúng lúc. Đội bóng thủ đô thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi Thái Nguyên T&T chỉ có 2 lần đưa bóng vào lưới. Thắng chung cuộc 4-2 trên chấm 11m, Hà Nội I trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết.

TP.HCM thắng nghẹt thở Phong Phú Hà Nam

Trận bán kết còn lại giữa TP.HCM và Phong Phú Hà Nam diễn ra cực kỳ hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số liên tục. Phong Phú Hà Nam nhập cuộc hiệu quả khi Trần Thị Lan Anh mở tỷ số ở phút 39.

Chỉ hai phút sau, Vũ Thị Hoa tiếp tục lập công giúp đại diện Hà Nam dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, TP.HCM kịp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút bù giờ cuối hiệp một nhờ pha lập công của Trần Thị Thu Thảo.

Trận đấu giữa TP.HCM với Phong Phú Hà Nam đã diễn ra cực kỳ kịch tính.

Sang hiệp hai, TP.HCM đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ và tạo ra sức ép lớn lên phần sân đối phương. Đến phút 81, nỗ lực của đội bóng thành phố được đền đáp khi Ngô Thị Hồng Nhung ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2.

Hai đội không thể ghi thêm bàn thắng trong thời gian còn lại và phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, TP.HCM là đội bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 3-0 và đoạt vé vào chung kết.