Hà Nội I bị cầm chân, Than KSVN giải cơn khát chiến thắng ở giải nữ VĐQG 2026

Hà Nội I bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi bị Thái Nguyên T&T cầm hòa 1-1, trong khi Than KSVN có chiến thắng đầu tiên tại giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Chiều 10/7, vòng 5 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 tiếp tục diễn ra với hai trận đấu trên sân Hà Đông và Cửa Ông. Tâm điểm là màn so tài giữa Hà Nội I và Thái Nguyên T&T, hai đội đang cạnh tranh quyết liệt trong nhóm dẫn đầu.

Trên sân Hà Đông, cuộc đối đầu giữa Hà Nội I và Thái Nguyên T&T diễn ra dưới cơn mưa, ít nhiều ảnh hưởng đáng kể đến hai đội. Phút 32, Lê Thị Trang (25) thoát xuống dứt điểm chính xác, mở tỉ số 1-0 cho Hà Nội I. Chỉ bốn phút sau, đội bóng xứ Chè có bàn gỡ hòa. Tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Hà Nội I, Ngọc Minh Chuyên (8) dứt điểm chính xác, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 36.

Sang hiệp hai, khi mưa đã ngớt, Hà Nội I là đội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, các chân sút đội chủ nhà không thể tận dụng thành công, đành chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Ở trận đấu còn lại, Than KSVN cuối cùng cũng có niềm vui đầu tiên tại mùa giải năm nay khi vượt qua TP.HCM II với tỷ số 2-1.

Đội chủ nhà tạo ra sức ép lớn ngay từ đầu trận và hai lần đưa bóng dội xà ngang trong hiệp một. Bước sang hiệp hai, Than KSVN sớm có bàn mở tỷ số do công của Bùi Thanh Thúy (28) ở phút 46. Chỉ ba phút sau, Diệp Xuân Trang (70) đưa TP Hồ Chí Minh II trở lại trận đấu với bàn gỡ hòa 1-1. Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa, Trần Nhật Lan (15) ghi bàn ở phút 87, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Vào hôm qua 9/7, trận đấu giữa Hà Nội II và Phong Phú Hà Nam khép lại với chiến thắng 7-0 dành cho đội khách. Với lực lượng vượt trội, Phong Phú Hà Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 7. Sau tình huống Cao Thị Linh bị phạm lỗi trong vòng cấm, chính tiền đạo này thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho đội khách.

Bàn thắng sớm giúp Phong Phú Hà Nam thi đấu hưng phấn. Phút 13, Cao Thị Linh hoàn tất cú đúp sau pha bứt tốc vượt qua thủ môn Hoài Thương trước khi dứt điểm vào lưới trống. Đến phút 26, Thùy Linh mang về thêm một quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 2 phút sau, Lưu Hoàng Vân khéo léo loại bỏ thủ môn đối phương rồi ghi bàn, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 4-0 cho Phong Phú Hà Nam.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Phong Phú Hà Nam tiếp tục áp đảo và ghi thêm 3 bàn thắng để ấn định chiến thắng 7-0. Đáng chú ý, trận đấu có tới 3 quả phạt đền, trong đó bàn thắng cuối trên chấm 11m được thực hiện thành công bởi Lan Anh.