Hà Nội FC thay Giám đốc điều hành

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Hà Nội FC tiếp tục có thay đổi mạnh ở thượng tầng. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - giám đốc điều hành của đội bóng sẽ từ nhiệm.

Đội bóng thủ đô bổ nhiệm ông Lê Trọng Thủy vào vị trí giám đốc điều hành. Ngoài ra, cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng sẽ làm giám đốc thể thao. Trước đây, ông Hùng từng nắm giữ nhiều vai trò ở các lò đào tạo vệ tinh của Hà Nội FC cũng như trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn (giữa) chia tay Hà Nội FC.

Sau 4 trận đấu không thành công ở mùa giải 2025/26, Hà Nội FC chia tay HLV Makoto Teguramori . Nhà cầm quân người Nhật Bản không giúp cho đội chủ sân Hàng Đẫy có màn trình diễn đủ thuyết phục. Họ mới có 1 điểm sau 3 trận tại V.League và để thua Thể Công Viettel ở vòng sơ loại cúp Quốc gia.

Hà Nội FC chưa cho thấy lối chơi gắn kết từng làm nên thương hiệu của mình trong quá khứ. Do đó, việc thay thế huấn luyện viên trưởng không làm dư luận bất ngờ. Động thái xáo trộn nhân sự thượng tầng cũng đánh dấu quá trình cải tổ sâu rộng đang bắt đầu với Hà Nội FC.

Kể từ sau chu kì thành công của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC đã 11 lần bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng. Không ai trong số các chiến lược gia này thật sự thành công. Họ có thể để lại dấu ấn ở một vài thời điểm nhưng thường thất bại khi được trao gửi niềm tin dài hạn.

Trong thời gian này, Hà Nội FC bổ nhiệm giám đốc kĩ thuật Yusuke Adachi vào vai trò huấn luyện viên tạm quyền trong các trận đấu gặp Thể Công Viettel và Đông Á Thanh Hóa tại V.League.

Hiện nay, họ đang tích cực tìm kiếm một huấn luyện viên mới đủ tầm gánh vác trách nhiệm cùng mục tiêu vô địch V.League. Các ứng viên từ Pháp, Tây Ban Nha và Nhật Bản đang nằm trong tầm ngắm của đội bóng giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam .