Hà Nội FC tạo áp lực lên Ninh Bình

Việt Cường ghi hai bàn nhưng không cứu được thất bại chung cuộc của Becamex TPHCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Dù vậy, thử thách đã đến sớm với đội chủ nhà khi ngay ở phút đầu tiên Becamex TPHCM đã bất ngờ vươn lên dẫn trước từ pha lập công của Việt Cường. Bàn thua sớm càng làm các cầu thủ chủ nhà thi đấu quyết tâm hơn, liên tục đẩy bóng gây sức ép bên phần sân đội khách. Đến phút 12, trận đấu trở về vạch xuất phát với bàn gỡ hòa 1-1 của Hà Nội FC từ pha đá phạt 11m của Hoàng Hên.

Sau bàn thắng, Hà Nội FC tiếp tục giành quyền kiểm soát thế trận, trong khi đội khách lùi thấp xây dựng lối đá chắc chắn để đối phó các pha tấn công của đối phương vốn có hệ thống tấn công mạnh hơn. Áp lực tấn công từ Hà Nội FC đã giúp họ có bàn thắng thứ 2 vào phút 24 từ pha lập công của Hai Long sau đường kiến tạo của Hoàng Hên. Mọi thứ thêm khó cho Becamex TPHCM khi Fisher ghi bàn thắng nâng tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà vào phút 31.

Duy Mạnh chia vui cùng Hoàng Hên, tác giả 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn cho đội chủ nhà

Bị dẫn cách biệt, đội khách vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Phút 60, Việt Cường thắp lại hy vọng cho đội nhà với bàn rút ngắn tỷ số 2-3. Nhưng các cầu thủ Hà Nội FC tỏ ra quá mạnh, họ có thế trận vượt trội và hàng công tiếp tục hiệu quả khi Hoàng Hên một lần nữa lập công ở bàn thắng thứ 4 cho đội chủ nhà. Đó cũng là bàn thắng quyết định tỷ số 4-2 chung cuộc.

Thắng trận này, Hà Nội FC đạt 33 điểm, chỉ còn thua Ninh Bình 1 điểm để thắp lại hy vọng tranh vào tốp 3. Trong khi đó Becamex TPHCM vẫn ở vị trí thứ 10 với 19 điểm.