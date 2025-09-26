Hà Nội FC liên tiếp vô địch: Cái tâm, cái tầm của bầu Hiển!

QUÂN BẦU HIỂN "BAY CAO"

Chiều nay 26/9, trên sân vận động Bà Rịa, U17 Hà Nội đã xuất sắc giành chiến thắng trước U17 Thép Xanh Nam Định với tỷ số 3-2 trong trận chung kết đầy kịch tính, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam. Đây là danh hiệu thứ hai liên tiếp mà U17 Hà Nội đạt được ở giải đấu này.

Trận đấu bắt đầu với sự tự tin và áp đảo từ phía U17 Hà Nội. Ngay trong 15 phút đầu, hàng công của họ đã tạo ra ít nhất bốn cơ hội ghi bàn nguy hiểm nhưng không thành công do sự kém duyên của các chân sút. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu lại đến từ U17 Thép Xanh Nam Định, đội bóng bất ngờ mở tỷ số ở phút 18 nhờ công của Việt Anh. Từ một pha tấn công nhanh, Việt Anh đã tận dụng cơ hội từ cú vấp của hàng thủ U17 Hà Nội để sút bóng hiểm hóc, đưa đội mình dẫn trước.

Để phản ứng lại, U17 Hà Nội gia tăng sức ép, và họ đã có được thành công khi Hoàng Phúc phạm lỗi với Mạnh Đức trong vòng cấm ở phút 34. Mạnh Quân không mắc sai lầm trên chấm 11m, ghi bàn cân bằng tỷ số cho Hà Nội. Đến phút bù giờ hiệp một, Gia Huy đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 Hà Nội từ một pha phá bóng bất thành của đối phương.

Tuy nhiên, U17 Thép Xanh Nam Định không dễ dàng buông xuôi. Ngay đầu hiệp hai, Hồng Anh đã ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho đội bóng này ở phút 49 với một cú dứt điểm quyết đoán. Nhưng chỉ sau đó 8 phút, U17 Hà Nội lại vượt lên dẫn trước một lần nữa. Mạnh Quân, sau khi theo bóng không thành công từ cú sút của Nguyễn Lực, đã nhanh chóng có mặt đúng lúc để ghi bàn thứ hai cho riêng mình, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội nhà.

U17 Hà Nội FC liên tiếp vô địch U17 quốc gia.

Trong những phút còn lại, U17 Hà Nội đã chơi chặt chẽ và kiểm soát thế trận, ngăn chặn mọi nỗ lực tấn công từ U17 Thép Xanh Nam Định. Cuối cùng, U17 Hà Nội bảo toàn chiến thắng 3-2, xứng đáng với danh hiệu vô địch lần thứ hai liên tiếp.

Sự thành công của U17 Hà Nội không chỉ đến từ một đội hình mạnh mẽ mà còn từ tinh thần đồng đội và chiến thuật hợp lý, hứa hẹn sẽ là nền tảng vững chắc cho những mùa giải tiếp theo. Khi nhìn lại quá trình thi đấu gian nan của giải, U17 Hà Nội đã chứng minh rằng họ xứng đáng với ngôi vị số một quốc gia trong lứa tuổi trẻ.

TẦM NHÌN CỦA BẦU HIỂN

Với chức vô địch U17 quốc gia 2025, Hà Nội FC tiếp tục cho thấy, họ là một trong những CLB có thành tích trẻ tốt nhất cả nước. Tính ra, Hà Nội FC đã có 6 lần vô địch U21, nhiều nhất lịch sử giải; 7 lần vô địch U19, cũng nhiều nhất lịch sử giải.

Ở lứa U17, Hà Nội FC mới có 2 chức vô địch, đứng hạng 4 cùng Thể Công ở danh sách các CLB vô địch nhiều nhất. Nhưng nếu Hà Nội FC cứ duy trì phong độ như hiện tại, ngày họ vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng rồi sẽ tới.

Nhìn vào V.League hiện tại, có không ít CLB mạnh cùng đẳng cấp với Hà Nội FC. Tuy nhiên, những cái tên ấy đa phần đều có thành tích trẻ thua xa đội bóng của bầu Hiển.

Những năm qua, mô hình của Hà Nội FC cũng là sự tuần hoàn cực tốt, vừa thúc đẩy bóng đá trẻ, vừa tạo dòng máu mới liên tục cho đội hình chính thức tại V.League.

Thông qua đó, CLB Thủ đô cũng đã cống hiến rất nhiều nhân tài cho các cấp tuyển quốc gia. Gần 15 năm làm bóng đá, bầu Hiển vẫn luôn bền bỉ và cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của mình, khi nhiều ông bầu "vang danh" một thời dần lùi lại.

Bóng đá Việt Nam rất cần những ông bầu như bầu Hiển, để có thể phát triển không chỉ mạnh mẽ nhất thời mà còn có nền tảng sâu rộng về xa.

Một chức vô địch U17, nhưng phía sau là rất nhiều điều!