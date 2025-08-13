Sáng nay 13/8, câu lạc bộ Hà Nội tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2025-2026. Đây là mùa giải đội bóng Thủ đô chạm mốc 20 năm tuổi (2006-2026). Hà Nội FC đặt mục tiêu giành cú đúp danh hiệu vô địch V.League và Cúp Quốc gia để đánh dấu cột mốc đặc biệt.

Hà Nội FC đặt mục tiêu giành cú đúp danh hiệu mùa bóng mới.

"20 năm qua, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội cùng người hâm mộ viết nên một câu chuyện đầy tự hào, với những chức vô địch, những trận đấu đáng nhớ, và hơn hết, là tình yêu bóng đá bền bỉ của hàng triệu con tim Thủ đô. Mùa giải 2025/26, bên cạnh hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất, tôi cũng nhấn mạnh thêm rằng: Sứ mệnh của CLB Hà Nội luôn là thi đấu với tinh thần cao nhất không chỉ trên sân cỏ, mà còn ghi dấu ấn trong trái tim người hâm mộ ", Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang phát biểu.

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng Thủ đô có sự bổ sung của những cầu thủ chất lượng như ngôi sao tấn công Hendrio Araujo, trung vệ Adriel da Silva, tiền vệ trung tâm Willian Maranhao, bên cạnh bộ khung nội binh đều là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh… Đáng chú ý, Hendrio sẽ được đội bóng Thủ đô đăng ký theo diện cầu thủ nhập tịch.

Hà Nội FC đặt mục tiêu vô địch V.League và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2025-2026.

Huấn luyện viên trưởng Makoto Teguramori cho biết: “Trong thời gian chuẩn bị vừa qua, toàn đội đã làm việc chăm chỉ, từng cầu thủ đều thể hiện quyết tâm và sự chuyên nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng, mặc dù bóng đá luôn ẩn chứa những thử thách, nhưng tinh thần đoàn kết, sự bền bỉ và khát khao chiến thắng sẽ là chìa khóa để CLB Bóng đá Hà Nội có thể giành được kết quả tốt nhất ở mùa giải sắp tới” .

Ngoài ra, mùa giải 2025-2026, Hà Nội FC cũng ra mắt 3 mẫu áo đấu độc đáo, tượng trưng cho quá khứ - hiện tại - tương lai. Áo đấu sân nhà tiếp tục sử dụng màu tím truyền thống được sử dụng từ những năm 2016. Trong khi đó, áo đấu sân khách có 2 màu: màu vàng cùng logo sử dụng từ mùa giải 2009 được đưa trở lại mang theo hành trình 20 năm tự hào; màu áo trắng mang theo thiết kế hiện đại và đầy năng động với logo được cách điệu tối giản, biểu tượng Khuê Văn Các...

"Câu lạc bộ Hà Nội hướng tới thành tích cao nhất tất cả các giải đấu V.League, Cúp Quốc gia. Đây là lời hứa với người hâm mộ, những người ủng hộ bóng đá thủ đô", ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc điều hành Hà Nội FC nhấn mạnh.

Trong 19 năm qua, Hà Nội FC đã giành 6 chức vô địch V-League (2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022), 3 Cúp Quốc gia (2019, 2020, 2022), 5 Siêu Cúp Quốc gia: 2010, 2019, 2020, 2021, 2022 và nhiều lần đại diện Việt Nam thi đấu tại AFC Champions League và AFC Cup, mang hình ảnh bóng đá Thủ đô ra đấu trường quốc tế.

Song song với lễ xuất quân, Hà Nội FC đã chính thức khai trương và đưa vào vận hành cửa hàng phân phối chính hãng các vật phẩm lưu niệm của đội bóng thủ đô – Hà Nội FC Store.

Cửa hàng chính thức của Hà Nội FC được đưa vào hoạt động từ ngày 13/8 tại khán đài A, SVĐ Hàng Đẫy. Đây sẽ là không gian mua sắm và trải nghiệm dành riêng cho người hâm mộ, nơi trưng bày và bán các sản phẩm chính hãng như: áo đấu chính thức, áo di chuyển, đồ lưu niệm, phụ kiện, ấn phẩm kỷ niệm...

Không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm, cửa hàng còn được định hướng trở thành điểm hẹn của cộng đồng fan, nơi diễn ra các hoạt động tương tác như: ký tặng, gặp gỡ cầu thủ, ra mắt mẫu áo mới…