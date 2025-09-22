Hà Nội dẫn đầu lượt đi giải nữ VĐQG 2025

Vào ngày 22 tháng 9 năm 2025, Hà Nội đã chính thức giữ vị trí dẫn đầu bảng trong giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025 sau lượt đi, mặc dù chỉ hòa 2-2 trước TP.HCM I. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính tại sân Thống Nhất với nhiều pha bóng hấp dẫn và sự thay đổi lớn về thế trận.

Hà Nội bất ngờ mở tỉ số ngay từ phút thứ 9 khi Vũ Thị Hoa thể hiện tốc độ vượt trội, vượt qua các cầu thủ Hồng Nhung và Cù Thị Huỳnh Như, mang về bàn thắng đầu tiên cho đội bóng thủ đô. Sau khi bị dẫn trước, TP.HCM I đã tràn lên tấn công nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của Hà Nội. Dù tạo ra một số cơ hội, đại diện phía Nam vẫn không thể ghi bàn trong hiệp đầu và phải chấp nhận ra nghỉ với bất lợi.

Hà Nội xuất sắc dẫn đầu lượt đi dù có nhiều kình địch.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục gia tăng cách biệt với quả penalty thành công của Phạm Hải Yến, nâng tỉ số lên 2-0. Tuy nhiên, TP.HCM I đã có sự hồi sinh đáng kể. Phút 60, Huỳnh Như ghi bàn giúp rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, rồi đến phút 72, cô lại tỏa sáng với cú sút phạt đẹp mắt, mang về một điểm quý giá cho đội nhà.

Mặc dù không thể giành chiến thắng, nhưng Hà Nội vẫn đứng vững ở ngôi đầu bảng sau lượt 5 của giải đấu.

Trận đấu còn lại giữa Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam khép lại với kết quả hòa không bàn thắng, khiến cả hai đội vẫn chưa tìm được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Còn hôm qua, TP.HCM II thua 0-1 trước Thái Nguyên T&T.

Giải nữ VĐQG năm nay hứa hẹn sẽ còn nhiều điều bất ngờ khi mà các đội bóng đang cạnh tranh rất quyết liệt cho ngôi vị cao nhất.