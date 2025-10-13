Trần Thành Sang đánh bại võ sĩ Myanmar

Trần Thành Sang là một trong số các võ sĩ gấy ấn tượng tại sự kiện 'Thần võ' (Gods of Martial Art - GMA) diễn ra ở TP.HCM hôm 11/10. Tay đấm đến từ Đồng Nai đánh bại Zin Phyo ở hiệp thứ hai bằng loạt đòn "ground and pound" (đè đối thủ xuống sàn và ra đòn).

Trước đó, võ sĩ Myanmar mới là người chiếm ưu thế trong hiệp đầu tiên. Zin Phyo đưa được Trần Thành Sang xuống sàn đấu và tạo ra thế kiểm soát. Tuy nhiên, tay đấm Việt Nam vẫn đủ thể lực để chống cự và hóa giải đòn khóa siết của đối thủ.

Võ sĩ trần Thành Sang

Sau khi trụ vững hết hiệp một, Trần Thành Sang tự tin hơn ở hiệp thứ hai trong khi đối thủ không còn duy trì nhịp đánh và thể lực. Võ sĩ Việt Nam - với nền tảng muay Thái, kickboxing - phát huy sở trường ở các đòn đấm, đá dồn dập. Anh áp sát và vật Zin Phyo xuống sàn đấu trước khi tung ra loạt đòn kết thúc, buộc trọng tài can thiệp dừng trận đấu.

Trong phần trả lời phỏng vấn trên võ đài, Trần Thành Sang - vẫn còn thở hổn hển khi chưa kịp hồi sức - nhìn quanh khán đài để gọi vợ. Trần Thành Sang nhất quyết phải nhìn thấy bà xã mới nói tiếp, để trực tiếp và gửi tới cô những lời đầy cảm xúc. Võ sĩ người Đồng Nai chia sẻ: "Cảm ơn em. Mãi yêu em".

Tuyển thủ kickboxing quốc gia này cũng gửi tặng toàn bộ tiền thưởng từ trận thắng tại GMA để cứu trợ đồng bào ở các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lụt.

GMA là giải đấu MMA (võ thuật tổng hợp) chuyên nghiệp do Johnny Trí Nguyễn khởi xướng. Các võ sĩ thi đấu trên võ đài lục giác, rào chắn bằng dây văng. Sau mùa giải đầu tiên năm 2024, giải đấu có 5 nhà vô địch là Nguyễn Hoàng Thạch (hạng Hổ Mang), Bùi Trường Sinh (Kim Kê), Mùi Trọng Vinh (Chim Ưng), Nguyễn Vũ Phương Hoài (Hắc Báo) và Hà Thế Anh (Mãnh Hổ).