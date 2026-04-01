Gyokeres tỏa sáng, Thụy Điển hạ Ba Lan giành vé dự World Cup 2026

Trên sân Strawberry Arena ở Stockholm, đội khách Ba Lan nhập cuộc với sự chủ động khi Matty Cash sớm tung ra pha dứt điểm nguy hiểm về khung thành Thụy Điển. Tuy nhiên, cơ hội rõ ràng đầu tiên lại thuộc về đội chủ nhà.

Phút 20, Yasin Ayari chạm bóng tinh tế tạo điều kiện để Anthony Elanga dứt điểm một chạm, bóng dội xà ngang đi vào lưới, mở tỉ số trận đấu cho Thụy Điển.



Anthony Elanga vui mừng sau bàn mở tỉ số cho Thụy Điển

Sau bàn thua, Ba Lan gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ hòa ở phút 33. Nicola Zalewski đi bóng táo bạo trước khi tung cú sút khiến thủ môn Kristoffer Nordfeldt dù chạm tay vẫn không thể cản phá.

Nicola Zalewski gỡ hòa cho Ba Lan nhưng lại tạo cơ hội cho đội chủ nhà ghi bàn

Tuy nhiên, chính Zalewski lại mắc sai lầm ở cuối hiệp 1 khi phạm lỗi gần vòng cấm. Từ quả đá phạt do Benjamin Nygren thực hiện, Gustaf Lagerbielke bật cao đánh đầu ghi bàn, giúp Thụy Điển bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn 2-1.

Trung vệ Gustaf Lagerbielke đánh đầu ghi bàn cho Thụy Điển

Hiệp hai tiếp tục diễn ra với tốc độ cao cùng quyết tâm cao độ của cầu thủ đôi bên. Ba Lan không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu về vạch xuất phát khi Karol Świderski dứt điểm cận thành ở phút 55 sau pha phối hợp ăn ý với Zalewski, san bằng tỉ số 2-2.

Những phút tiếp theo, đội khách liên tục gây sức ép, trong khi hàng thủ Thụy Điển phải làm việc hết công suất.

Karol Świderski đưa trận đấu về vạch xuất phát

Tưởng chừng trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ khi không đội nào có thể vượt lên, bước ngoặt lại xuất hiện ở phút 88. Sau cú dứt điểm dội cột dọc của Besfort Zeneli, Viktor Gyökeres nhanh chân đá bồi ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà.

Viktor Gyokeres sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định phút 88

Chiến thắng nghẹt thở giúp Thụy Điển trở lại sân chơi World Cup sau lần gần nhất tham dự vào năm 2018, bất chấp việc họ không thắng trận nào ở vòng loại khu vực châu Âu. Trong khi đó, Ba Lan đành lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khép lại một trận đấu và cả chiến dịch vòng loại đầy tiếc nuối dù đã thi đấu không tệ.

Thụy Điển trở lại World Cup sau 8 năm