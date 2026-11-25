Arsenal hòa Borussia Dortmund với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải 2026-2027.

Cú sút xa đẹp mắt của Viktor Gyokeres không đủ giúp Arsenal giành chiến thắng trước Borussia Dortmund trên sân Emirates (London, Anh) sáng nay 25/11 (giờ Việt Nam). Dù chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian thi đấu, đại diện bóng đá Anh vẫn phải chia điểm với đối thủ và có nguy cơ mất vị trí trong top 8 (nhóm được vào thẳng vòng 1/8).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Không để khán giả phải chờ đợi lâu, Viktor Gyokeres khai thông thế bế tắc bằng cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

Gyokeres ghi bàn mở tỷ số. (Ảnh: Reuters)

Sau bàn thua, Borussia Dortmund gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục của đội chủ nhà. Trong khoảng 30 phút đầu tiên, đại diện của bóng đá Đức thường xuyên phải đuổi theo bóng trước những pha luân chuyển với tốc độ cao của Arsenal.

Mãi đến cuối hiệp một, Dortmund mới dần lấy lại thế trận nhưng vẫn chưa tìm được phương án tiếp cận khung thành đối phương hiệu quả.

Bước sang hiệp hai, Borussia Dortmund vùng lên mạnh mẽ. Phút 55, hậu vệ Gadou có pha dẫn bóng ấn tượng từ phần sân nhà, tiến sát khu vực cấm địa Arsenal trước khi chuyền cho Maximilian Beier. Tiền đạo của Dortmund xử lý loại bỏ hậu vệ đối phương rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Arsenal nỗ lực gia tăng sức ép để tái lập thế dẫn bàn, trong khi Dortmund chờ đợi cơ hội tổ chức phản công.

Phút 68, Jobe Bellingham đưa bóng vào lưới Arsenal nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chỉ vài phút sau, Gyokeres bỏ lỡ cơ hội đưa đội chủ nhà vượt lên khi đánh đầu chệch khung thành ở cự ly chỉ 7 m, sau đường chuyền thuận lợi của Martin Odegaard.

Trong những phút cuối trận, Arsenal liên tục dồn ép Dortmund nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Thầy trò HLV Mikel Arteta đành chấp nhận kết quả hòa 1-1 ngay trên sân nhà.