Gục ngã sân nhà Bernabeu, Real Madrid hụt hơi cuộc đua vô địch

Cú vôlê khủng khiếp đưa bóng bay như viên đạn đại bác rời nòng của Martín Satriano phút 39 có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng quên mùa này của Real Madrid. Cầu trường Bernabeu chết lặng bởi siêu phẩm này, thậm chí có thể xem đấy là bàn thua định mệnh đủ để định đoạt số phận cả mùa giải đối với "Los Blancos".



Getafe chịu áp lực khủng khiếp từ chủ nhà Real Madrid

Hành quân đến Bernabeu với nỗi ám ảnh bởi chuỗi 16 trận thua liên tiếp tại "chảo lửa" này ở đấu trường quốc nội suốt từ năm 2008, một Getafe thiếu vắng nhiều trụ cột đã chủ động chơi thấp và đặt niềm tin vào hàng phòng ngự. Tuy nhiên, họ cũng phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn David Soria để đứng vững trong phần lớn thời gian hiệp một.

Arda Guler tung ra những đường chuyền chết chóc trên phần sân Getafe

Chủ nhà Real Madrid trong khi đó tràn đầy quyết tâm giành trọn 3 điểm. Vinícius Júnior tận dụng sai lầm của Sebastián Boselli để thoát xuống nhưng không thắng được thủ thành Soria trong pha đối mặt. Không lâu sau, Arda Guler xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rồi dứt điểm ở cột gần, song thủ thành đội khách tiếp tục phản xạ xuất sắc cứu thua.

Pha ghi bàn của Martín Satriano đánh bại toàn bộ hàng thủ chủ nhà

Tấn công nhiều mà không ghi bàn, đội chủ nhà đã phải trả giá. Phút 39, từ một quả tạt bên cánh, Antonio Rüdiger và Aurélien Tchouaméni lúng túng trong pha phá bóng, tạo cơ hội để Satriano băng vào tung cú vôlê sấm sét, đưa bóng găm thẳng vào góc cao gần khung thành.

Đó là bàn thắng đầu tiên của Getafe vào lưới Real Madrid sau 5 lần chạm trán và cũng là pha lập công hiếm hoi của họ trong hiệp một suốt nhiều vòng đấu gần đây.

Niềm vui hiếm hoi của Getafe

Sang hiệp hai, Real Madrid gia tăng sức ép. Những sự điều chỉnh nhân sự giúp đội chủ nhà tạo thêm cơ hội từ các tình huống tạt bóng của Franco Mastantuono, nhưng Dean Huijsen và Rodrygo đều không thể tận dụng. Getafe phòng ngự kín kẽ, duy trì cự ly đội hình hợp lý, trong khi Soria tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy.

Franco Mastantuono nhận thẻ đỏ, Real Madrid thêm bức bối

Kịch tính dâng cao ở cuối trận khi Mastantuono nhận thẻ đỏ vì phản ứng trọng tài, càng khiến Real Madrid thêm bế tắc. Chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Villarreal ở loạt đấu sớm trước đó một ngày đã tạo áp lực lớn lên đội bóng áo trắng, bởi thất bại trước Getafe đồng nghĩa với việc "Kền kền trắng" chính thức rớt lại phía sau với khoảng cách bốn điểm so với đại kình địch Barcelona ở ngôi đầu.

Truyền thông Tây Ban Nha râm ran Real Madrid "giương cờ trắng" tại La Liga

Trong khi đó, ba điểm quý giá giúp Getafe tạo cách biệt tám điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ" khi mùa giải còn 12 vòng đấu, mở ra cơ hội lớn để hoàn thành mục tiêu trụ hạng.