Guardiola tiết lộ cú sốc chấn thương lớn với Rodri

HLV Pep Guardiola tiết lộ Rodri đã gặp “chấn thương nặng” tại FIFA Club World Cup.

Ngôi sao người Tây Ban Nha đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải trước vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng, mặc dù anh đã kịp bình phục để góp mặt ở 5 trong 6 trận đấu cuối cùng của Man.City. Tuy nhiên, Guardiola tiết lộ rằng chủ nhân Quả bóng Vàng đã bị chấn thương háng trong trận đấu gần nhất, trận thua của Man.City trước Al Hilal ở vòng 16 đội FIFA Club World Cup hồi tháng 7. Rodri đã trở lại tập luyện nhưng nằm trong số những cầu thủ bị Guardiola loại khỏi đội hình 22 cầu thủ cho trận giao hữu với Palermo tại Italy vào thứ Bảy. Phil Foden, Josko Gvardiol và Claudio Echeverri cũng ở lại cùng với Rodri.

Phát biểu với các phóng viên trước trận đấu, Guardiola cho biết: “Rodri đang hồi phục nhưng cậu ấy đã dính chấn thương nặng trong trận đấu gần nhất với Al Hilal. Cậu ấy đã tập luyện tốt hơn trong vài ngày qua, hy vọng sau kỳ nghỉ quốc tế, cậu ấy sẽ thực sự sung sức. Hy vọng, trong những trận đấu đầu tiên này, cậu ấy có thể thi đấu một vài phút, nhưng điều quan trọng là cậu ấy không bị đau vì chúng tôi không muốn Rodri trở lại trong tình trạng chấn thương. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tránh điều đó. Cậu ấy chưa sẵn sàng cho 90 phút thi đấu vào lúc này”.

Man.City sẽ đối đầu với Wolves, Tottenham và Brighton trong 3 trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải mới 2025-2026, trước kỳ nghỉ quốc tế đầu tiên của mùa giải. Cho đến lúc này, Guardiola đã bổ sung được 6 tân binh, việc tái ký hợp đồng với thủ môn James Trafford từ Burnley với giá 27,5 triệu bảng là thương vụ gần nhất, sau Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders, Marcus Bettinelli, Rayan Cherki và Sverre Nypan. Và ưu tiên hiện tại là giải phóng đội hình.

Jack Grealish nằm trong danh sách những cầu thủ đang chờ rời khỏi Man.City.

Jack Grealish, James McAtee và thủ môn Stefan Ortega đã bị loại khỏi đội hình Man.City cho trận giao hữu với Palermo do tương lai của họ vẫn chưa chắc chắn. Grealish đang thu hút sự quan tâm từ Everton, nhưng bất kỳ động thái nào dành cho tuyển thủ Anh này nhiều khả năng sẽ là một bản hợp đồng cho mượn do mức lương quá cao của anh. Man.City đã từ chối lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng từ Nottingham Forest cho McAtee vào tuần trước, trong khi Crystal Palace cũng bày tỏ sự quan tâm đến tiền vệ tấn công này. Ortega dự kiến sẽ rời sân Etihad sau khi thủ môn James Trafford đến từ Burnley.

Trung vệ Vitor Reis của Man.City đã gia nhập Girona theo dạng cho mượn một mùa giải. Tài năng 19 tuổi người Brazil gia nhập từ Palmeiras theo một hợp đồng dài hạn trị giá 29,6 triệu bảng và tháng 1, tuy nhiên, thời gian thi đấu của anh bị hạn chế và chỉ có 4 lần ra sân. Trung vệ trẻ khác Max Alleyne, 20 tuổi, cũng đã gia nhập Watford theo dạng cho mượn.