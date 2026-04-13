Guardiola: “Man.City cần phải tôn trọng Arsenal”

HLV Pep Guardiola cố gắng kềm chế sự hưng phấn của Man.City trước “trận chung kết” với Arsenal. Ảnh: Getty Images

Các bàn thắng trong hiệp 2 của Nico O'Reilly, Marc Guehi và Jeremy Doku đã giúp Man.City giành chiến thắng 3-0 trước Chelsea tại Stamford Bridge, giúp đội bóng của Guardiola thu hẹp khoảng cách xuống còn 6 điểm, với một trận chưa đấu trong tay, so với đội đầu bảng của Mikel Arteta - những người bất ngờ thất bại 1-2 trước Bournemouth ngay trên sân nhà 24 giờ trước đó. Và nếu Man.City chiến thắng trong trận đối đầu quan trọng tại sân Etihad ngày 19-4 sẽ giúp họ nắm bắt được đà thắng lợi trong cuộc đua vô địch.

Man.City, đội 6 lần vô địch dưới thời Guardiola, đang đạt phong độ đỉnh cao đúng lúc, trong khi Arsenal dường như đang gặp khó khăn dưới áp lực theo đuổi danh hiệu vô địch Anh đầu tiên kể từ năm 2004. Nhưng Guardiola nhận thức rõ mối đe dọa từ Arsenal bất chấp chuỗi 3 trận thua trong 4 trận gần đây của họ trên mọi đấu trường - bao gồm cả trận thua 0-2 trước Man.City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn.

“Tôi rất tôn trọng Arsenal, những gì họ đã làm được trong vài năm qua”, Guardiola nói. “Tôi biết HLV, các cầu thủ, chất lượng của họ, cách họ thi đấu trong mọi hoàn cảnh… đó là nhiệm vụ rất lớn của chúng tôi. Họ là đội bóng xuất sắc nhất ở đất nước này, ở châu Âu cho đến nay. Đánh bại Arsenal một lần đã khó rồi, hãy tưởng tượng đánh bại họ 2 lần trong vài tuần. Tôi muốn nói với người hâm mộ của mình: hãy rất tôn trọng Arsenal, họ là một đội bóng phi thường. Hãy cổ vũ chúng tôi ngay từ phút đầu tiên bởi vì các cầu thủ sẽ làm hết sức mình”.

Guardiola cũng tin rằng Man.City đã bị đánh giá thấp trước trận chung kết Cúp Liên đoàn, một cảm giác mà các cầu thủ của ông đã có thể sử dụng làm động lực. Muốn đảm bảo Man.City giữ vững cảm giác đó, ông nói: “Chúng tôi sẽ thi đấu với một đội bóng chỉ thua 3 trận trong 49 trận, và chưa thua trận nào ở Champions League mùa này. Trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, chúng tôi hoàn toàn là đội yếu thế hơn. Không một ai ở đất nước này dám đặt cược 1 bảng rằng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn họ nhiều. Điều quan trọng là phải đánh bại Arsenal vì chúng tôi đang kém họ 6 điểm. Nếu họ thắng chúng tôi thì mọi chuyện coi như kết thúc, nếu hòa cũng vậy”.

Arsenal đã 2 lần đánh mất lợi thế dẫn trước đáng kể trước Man.City trong cuộc đua vô địch năm 2023 và 2024. Điều đáng lo ngại cho Pháo thủ là Man.City có thành tích ấn tượng về việc đạt phong độ cao nhất vào giai đoạn cuối mùa giải. Khi thi đấu trong 10 trận cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh trong 5 mùa giải gần đây, kể từ mùa 2021-2022, Man.City chỉ thua 1 trong 43 trận, thắng 32 trận. Họ chỉ thua 1 trong 19 trận đấu gần nhất ở mùa này, và bất bại trong 9 trận gần nhất.