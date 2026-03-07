Guardiola bóng gió vẫn ở lại Man.City mùa giải tới

HLV Pep Guardiola tuyên bố đội hình hiện tại của Man.City chỉ có thể phát huy hết tiềm năng vào mùa giải tới.

Guardiola có hợp đồng với sân Etihad đến năm 2027, mặc dù đã có những đồn đoán rằng ông có thể ra đi vào cuối mùa giải hiện tại sau 10 năm gắn bó với CLB. Mặc dù đã trải qua cuộc cải tổ lớn trong năm qua, Man.City vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi vẫn đang chiến đấu giành các danh hiệu ở Champions League, FA Cup và đối đầu với Arsenal ở chung kết Cúp Liên đoàn vào ngày 22-3.

Nhưng Guardiola đánh giá: “Chúng tôi không phải là một đội bóng hoàn chỉnh để cạnh tranh, bạn biết đấy, để trở nên vững chắc hơn. Đó là thực tế. Nhưng chúng tôi đang trong quá trình thay đổi rất nhiều. Nếu chúng ta có thể học hỏi nhanh chóng, và không để mất gì cả, bạn biết đấy, chúng ta có thể có cơ hội trong tháng cuối cùng. Nhưng tôi khá chắc chắn mùa giải tới sẽ tốt hơn. Tôi không hề nghi ngờ điều đó”.

Man.City sẽ đối đầu với Newcastle tại FA Cup vào thứ Bảy, đây sẽ là cuộc gặp thứ 5 giữa 2 đội trong mùa giải này. Sau trận đấu tại St James' Park, Guardiola sẽ có 3 ngày để chuẩn bị cho các cầu thủ của mình chơi trận lượt đi vòng 16 đội Champions League gặp Real Madrid tại Bernabeu vào thứ Tư. Trong khi đó, Real Madrid đã được dời lịch thi đấu cuối tuần gặp Celta Vigo tại La Liga lên tối thứ Sáu. Điều này giúp đội bóng Tây Ban Nha có thêm 24 giờ để hồi phục.

Nhưng Guardiola cho biết ông đã từ bỏ hy vọng các CLB Anh sẽ được hỗ trợ về lịch thi đấu khi nói đến các trận đấu châu Âu: “Ở Anh, những gì xảy ra ở Cúp Liên đoàn quan trọng hơn các trận đấu Champions League. Điều đó đã xảy ra ngay từ ngày đầu tiên. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên cả. Về lịch thi đấu, các đài truyền hình quyết định vì họ nói, chúng tôi trả rất nhiều tiền. Được rồi, chúc mừng, tôi đã nhận được rất nhiều tiền. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn thật tốt bụng. Vậy thôi”.

“Hồi phục là vô cùng quan trọng. Nghỉ ngơi, ngủ, ăn uống, tập luyện, chúng tôi biết cách xử lý nó”, Guardiola nói thêm. “Tôi không yêu cầu gì cả, và nếu chúng tôi phải thi đấu lúc 8 giờ tối, chúng tôi sẽ thi đấu lúc 8 giờ tối. Tất nhiên, khi chúng tôi về nhà sớm thì tốt hơn là về muộn để hồi phục, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi”.